"Есть все основания": медведев пригрозил Украине ядерным оружием

Российский политик так часто "брякает" ядерным оружием, что большинство украинцев перестали воспринимать его всерьез

Не прошло и нескольких дней, как бывший президент россии дмитрий медведев в очередной раз прибег к ядерному шантажу. На этот раз — в контексте будущего возвращения Крыма Украине. По словам политика, если ВСУ начнут бои за полуостров, у рф есть все основания, чтобы применить "абсолютно любое оружие". Таким образом он намекает на вероятное использование "ядерки".

Свою очередную "атомную" речь медведев издал при ответе на вопросы пользователей запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Цитирует политика издания "ТАСС".

Экс-глава кремля считает, что борьба за Крым станет попыткой "отколоть часть государства". Это, по его мнению, станет посягательством на будущее всей российской федерации. При этом политик почему-то не упоминает о 2014 году, когда российские "зеленые человечки" захватили полуостров и фактически осуществили его "откол".

"Делайте выводы сами: здесь совершенно очевидно основания для применения любого оружия. Абсолютно любого. И я надеюсь, это понимают наши "друзья" за океаном", — резюмировал он.

Предварительно в разговоре он упомянул о наличии у россии доктрины по ядерному сдерживанию. Поэтому это — очередная попытка ядерного шантажа от кремля.

Следует добавить, что медведев также намекнул на подготовку российского "ответа" на грядущее украинское контрнаступление. При этом он признает, что положение рф значительно ухудшается из-за регулярной военной помощи Киеву от Запада.

В любом случае речь медведева не стала чем-то новым для большинства украинцев. Его слова вызывают только усталость, долю злобы и, конечно, смех.

Напомним, что перед этим дмитрий медведев заявил, будто российская армия готова идти не только в Киев, но и во Львов. Подобные заявления выглядят довольно жалко, учитывая, как кафиры буксуют на Донбассе.

Также "Телеграф" делал подборку самых громких высказываний экспрезидента рф из его обширного интервью российским СМИ. Политик говорил и о войне в Украине, и об ордере на арест путина, и о вероятности ядерной войны (да, еще раз).