Представитель россии снова разразился угрозами и оскорблениями

В Польше уверены, что удары по территории россии вполне законны для Украины. Эти действия не нарушают никаких соглашений со странами-союзницами.

Об этом в интервью NBC News заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Также он добавил, что россия может не бояться войны с НАТО, как как однозначно ее проиграет.

Матеуш Моравецкий отметил, что в россии также понимают, что не осилят борьбу с НАТО, а посему ВСУ не стоит боятся бить по военным целям на территории страны-агрессора. Такие слова задели зампреда Совбеза россии дмитрия медведева. В своем Twitter он назвал польского премьера "тупицей" и пригрозил уничтожить страну.

"Какой-то тупица по имени Матеуш Моравецкий сказал, что Украина имеет право ударить по россии, и что его не беспокоит война НАТО против россии, потому что последняя скоро ее проиграет. Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но, учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна обязательно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром", — написал дмитрий медведев, продублировав заявление на английском и польском языках.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что дмитрий медведев поддержал Виктора Орбана, который назвал Украину "несуществующим в финансовом смысле государством". Представитель россии назвал это "смелым заявлением европейского политика".