Маск отказался удалить твит медведева "Украина никому не нужна": как он объяснил это

Размышления медведева об Украине Маск назвал "новостью"

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск попал в очередной скандал. После подыгрывания путину он отказался удалять пост в Twitter российского политика дмитрия медведева. Текст был посвящен Украине. В нем заявлялось, что Украина исчезнет сама, потому что никому не нужна.

К Маску публично обратились из "Анонимуса" с рядом вопросов. В частности, не является ли это нарушением правилTwitter и призывом к геноциду украинцев, а также почему он не соблюдает санкции.

Вопрос к Маску о посте медведева

Решение Маск перевел на пользователей Twitter. Он заявил, что российский президент владимир путин не является его другом, однако любые новости являются в той или иной степени пропагандой и люди должны решать самостоятельно.

Ответ Маска

Заместитель секретаря совбеза россии дмитрий медведев и до этого публиковал на разных платформах провокационные тексты. Среди последних его заявлений, что Украина — часть россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал об угрозах со стороны медведева в адрес Международного суда в Гааге. Он непрозрачно угрожал судьям ракетами из-за орден на арест путина. До этого он выражал нарративы о войне с НАТО и говорил о возможности в случае необходимости "дойти до Львова".