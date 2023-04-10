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Маск відмовився видалити твіт медведєва "Україна нікому не потрібна": як він пояснив це

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Ілон Маск Новина оновлена 10 квітня 2023, 10:20
Ілон Маск

Роздуми медведєва про Україну Маск назвав "новиною"

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск потрапив у черговий скандал. Після підігрування путіну, він відмовився видаляти пост у Twitter російського політика дмитра медведєва. Текст був присвячений Україні. У ньому заявлялося, що Україна зникне сама, оскільки нікому не потрібна.

До Маска публічно звернулися з "Анонімуса" з низкою запитань. Зокрема, чи це не є порушенням правил Твіттера і закликом до геноциду українців, а також чому він не дотримується санкцій.

Питання до Маска про пост медведєва
Питання до Маска про пост медведєва

Рішення Маск переклав на користувачів Twitter. Він заявив, що російський президент володимир путін не є його другом, проте будь-які новини є тією чи іншою мірою пропагандою і люди повинні вирішувати самостійно.

Відповідь Маска про пост медведєва
Відповідь Маска

Заступник секретаря радбезу росії дмитро медведєв і до цього публікував на різних платформах провокативні тексти. Серед останніх його заяв, що Україна — частина росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про погрози з боку медведєва на адресу Міжнародного суду в Гаазі. Він непрозоро погрожував суддям ракетами через ордер на арешт путіна. До цього він проговорював наративи про війну з НАТО та казав про можливість в разі потреби "дійти до Львова".

Теги:
#Дмитро Медведєв #Твіттер #Ілон Маск