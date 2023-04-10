Маск відмовився видалити твіт медведєва "Україна нікому не потрібна": як він пояснив це

Роздуми медведєва про Україну Маск назвав "новиною"

Американський винахідник і мільярдер Ілон Маск потрапив у черговий скандал. Після підігрування путіну, він відмовився видаляти пост у Twitter російського політика дмитра медведєва. Текст був присвячений Україні. У ньому заявлялося, що Україна зникне сама, оскільки нікому не потрібна.

До Маска публічно звернулися з "Анонімуса" з низкою запитань. Зокрема, чи це не є порушенням правил Твіттера і закликом до геноциду українців, а також чому він не дотримується санкцій.

Питання до Маска про пост медведєва

Рішення Маск переклав на користувачів Twitter. Він заявив, що російський президент володимир путін не є його другом, проте будь-які новини є тією чи іншою мірою пропагандою і люди повинні вирішувати самостійно.

Відповідь Маска

Заступник секретаря радбезу росії дмитро медведєв і до цього публікував на різних платформах провокативні тексти. Серед останніх його заяв, що Україна — частина росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про погрози з боку медведєва на адресу Міжнародного суду в Гаазі. Він непрозоро погрожував суддям ракетами через ордер на арешт путіна. До цього він проговорював наративи про війну з НАТО та казав про можливість в разі потреби "дійти до Львова".