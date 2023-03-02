Ілон Маск знову підігрує путіну: що накопали західні дослідники та чому творець Tesla та Starlink так допомагає росії

Висловлювання мільярдера знищують його репутацію

Масове звільнення своїх співробітників, втеча рекламодавців, скандальні проросійські висловлювання – те чим останнім часом славиться американський бізнесмен Ілон Маск. За рік повномасштабної війни рф проти України мільярдер втрапив у низку скандалів. У жовтні операція Ілона Маска щодо купівлі Twitter за $44 млрд привернула увагу Білого дому.

Як повідомляв Bloomberg, американські чиновники стурбовані дружньою позицією мільярдера стосовно росії, адже це може нести загрозу нацбезпеці США. Причиною цих розмов стала серія його неоднозначних дописів у мережі Twitter, де він пропонував "мирний план" Україні, за яким вона зобов'язана віддати окуповані території росії та ніколи не вступати в НАТО. Він також стверджував, що у східних регіонах нашої держави більшість населення віддає перевагу росії.

Крім того, до намірів засновника компаній Tesla та SpaseX побільшало питань після його погроз припинити фінансування та постачання супутників Starlink в Україні.

На днях Ілон Маск вкотре не стримався, щоб не прокоментувати історію нашої країни. У своєму дописі бізнесмен назвав українську Революцію гідності "переворотом". Коментуючи пост іншого користувача Twitter, він погодився з думкою, що "незаконне повалення" проросійського президента України Віктора Януковича стало "останньою краплею" для Володимира Путіна, а сама "українська криза" спровокована діями Заходу.

"Ті вибори (обрання Януковича в 2010 році) були, мабуть, хитрими, але безсумнівно, що переворот справді відбувся", — написав бізнесмен.

Більшість користувачів Twitter у коментарях засудили слова Маска. Українці вказали на те, що події Майдану не можна вважати "переворотом", бо це підтримала не "група заколотників", а мільйони мешканців України.

Своєю чергою відреагувала на заяви Маска й українська влада. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав в Twitter відповідь американському бізнесмену.

Саме російська влада Революцію Гідності та втечу Януковича продовжує називати "переворотом"

Деякі правила Twitter, нав'язані новим власником Ілоном Маском, пішли на користь російським пропагандистам

Нещодавно некомерційна дослідницька група з'ясувала, якими шляхами Ілон Маск сприяє поширенню проросійських наративів та поділилася висновками з The Washington Post.

Як заявляє Reset, проросійські облікові записи використовують нову платну систему перевірки Twitter, щоб бути помітнішими для користувачів. Простими словами — вони купують синю галочку за кілька доларів на місяць. Це допомагає їм просувати плани кремля та працювати на користь терористичного уряду. З цього виходить, що поглинання компанії Маском прискорює поширення політично мотивованої дезінформації.

Подібні акаунти стверджують, що вони розташовані за межами росії, тому можуть платити за перевірку, не порушуючи санкцій США. При цьому вони поширюють статті з державних ЗМІ, заяви російських офіційних осіб і брехню про Україну.

Один з облікових записів ніби як базується в Сан-Франциско. Він описує себе англійською як "Антивоєнний. Ніякого BLM. Жодних гендерних займенників… Просто антиімперіалізм". На аватарці профілю зображено біляву жінку в хутряній шапці зі значком серпа та молота.

Інша англомовна сторінка стверджує, що "робить свій внесок, щоб зупинити західну підтримку української військової машини". Тут публікуються відео, які, на їх думку, показують, як росіяни вбивають українських солдатів.

Ба більше, переважна частина акаунтів, виявлених Reset, були створені на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Архівні вебсторінки показують, що вони не мали синіх галочок до недавнього часу. Однак отримали їх після того, як новий власник Twitter Ілон Маск запровадив платну модель верифікації. Саме тоді підприємець заявив, що поетапно відмовиться від старих перевірок, що ідентифікували політиків, журналістів та інших відомих діячів та відсіювали самозванців.

Окрім того, Маск і сам поширює твіти подібних проросійських акаунтів, чим підвищує їх популярність. В тому числі він відповідав на повідомлення, яке розпускало брехню про те, що в Україні загинули тисячі військовослужбовців НАТО.

В цій заяві стверджувалось, що "157 000 українських солдатів і 2 458 солдатів НАТО загинули у війні". Маск прокоментував її так: "Трагічна втрата життя". Це зробило твіт Runews видимим для 130 мільйонів підписників мільярдера та запустило ланцюжок обговорень.

Підтверджені проросійські акаунти, виявлені Reset, використовують різні підходи. Деякі з них подають себе як незалежні ЗМІ. Інші поширюють дезінформаційний англомовний контент на військову тематику, розповідають історії російських військових, показують відео успішних атак, пов'язують українців з нацистами, перекладають виступи путіна англійською для західної аудиторії тощо.

Відмова від надання Starlink для України

Компанія Маска SpaceX відіграла важливу роль в обороні України, надавши тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink, які дозволили підтримувати інтернет-послуги, попри російські атаки на інфраструктуру.

Та у лютому, від директорки компанії Ґвінн Шотвелл, пролунали заяви про обмеження використання технології в наступальних військових цілях. "Starlink розроблялася не для того, щоб стати зброєю", — зазначила Шотвелл.

Вона уточнила, що в контракті з Україною прописані лише гуманітарні цілі використання обладнання SpaceX.

Зокрема, термінали компанії допомагали забезпечити зв'язком українські лікарні, банки, а також лінію фронту. Однак застосування Starlink для дронів виходить за рамки угоди, сказала вона.

Сам Ілон Маск пояснив це тим, що побоюється, що війна в Україні переросте в Третю світову війну.

Після чого радник президента України Михайло Подоляк заявив, що у компанії повинні вирішити, чи стоять вони "на боці України та права на свободу" або "на боці Росії і її "права" вбивати та захоплювати території".

Попри скандальну репутацію Ілон Маск залишається найбагатшою людиною світу

Наприкінці минулого року 51-річний мільярдер втратив $200 млрд свого статку — це абсолютний рекорд. Частково це сталося через угоду з купівлі Twitter, що спричинило падіння акцій на Tesla.

Та в понеділок 27 лютого Ілон Маск повернув собі перше місце в списку найзаможніших людей світу. Його статки сягнули 187,1 млрд доларів. Згідно з індексом Bloomberg Billionaires, це перевищило багатства французького мільярдера Бернара Арно. Статки Арно, який контролює виробника товарів класу "люкс" LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton, становлять $185,3 млрд.