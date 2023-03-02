Илон Маск снова подыгрывает путину: что накопали западные исследователи и почему создатель Tesla и Starlink так помогает россии

Высказывания миллиардера уничтожают его репутацию

Массовое увольнение своих сотрудников, бегство рекламодателей, скандальные пророссийские высказывания – то, чем в последнее время славится американский бизнесмен Илон Маск. За год полномасштабной войны рф против Украины миллиардер попал в ряд скандалов. В октябре операция Илона Маска по покупке Twitter за $44 млрд привлекла внимание Белого дома.

Как сообщал Bloomberg, американские чиновники озабочены дружеской позицией миллиардера по отношению к россии, ведь это может нести угрозу нацбезопасности США. Причиной этих разговоров стала серия его неоднозначных сообщений в сети Twitter, где он предлагал "мирный план" Украине, по которому она обязана отдать оккупированные территории россии и никогда не вступать в НАТО. Он также утверждал, что в восточных регионах нашего государства большинство населения предпочитает россию.

Кроме того, к намерениям основателя компаний Tesla и SpaseX стало больше вопросов после его угроз прекратить финансирование и поставки спутников Starlink в Украине.

На днях Илон Маск очередной раз не сдержался, чтобы не прокомментировать историю нашей страны. В своем сообщении бизнесмен назвал украинскую Революцию достоинства "переворотом". Комментируя пост другого пользователя Twitter, он согласился с мнением, что "незаконное свержение" пророссийского президента Украины Виктора Януковича стало "последней каплей" для владимира путина, а сам "украинский кризис" спровоцирован действиями Запада.

"Те выборы (избрание Януковича в 2010 году) были, пожалуй, хитрыми, но несомненно, что переворот действительно произошел", — написал бизнесмен.

Большинство пользователей Twitter в комментариях осудили слова Маска. Украинцы отметили, что события Майдана нельзя считать "переворотом", потому что это поддержала не "группа мятежников", а миллионы жителей Украины.

В свою очередь отреагировали на заявления Маска и украинские власти. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter ответ американскому бизнесмену.

Именно российская власть Революцию Достоинства и бегство Януковича продолжает называть "переворотом"

Некоторые правила Twitter, навязанные новым владельцем Илоном Маском, пошли на пользу российским пропагандистам

Недавно некоммерческая исследовательская группа выяснила какими путями Илон Маск способствует распространению пророссийских нарративов и поделилась выводами из The Washington Post.

Как заявляет Reset, пророссийские аккаунты используют новую платную систему проверки Twitter, чтобы быть более заметными для пользователей. Простыми словами – они покупают синюю галочку за несколько долларов в месяц. Это помогает им продвигать планы кремля и работать в пользу террористического правительства. Из этого следует, что поглощение компании Маском ускоряет распространение политически мотивированной дезинформации.

Подобные аккаунты утверждают, что они расположены за пределами россии, поэтому могут платить за проверку, не нарушая санкции США. При этом они распространяют статьи из государственных СМИ, заявления российских официальных лиц и ложь об Украине.

Один из аккаунтов вроде как базируется в Сан-Франциско. Он описывает себя на английском как "Антивоенный. Никакого BLM. Никаких гендерных местоимений… Просто антиимпериализм". На аватарке профиля изображена белокурая женщина в меховой шапке со значком серпа и молота.

Другая англоязычная страница утверждает, что "вносит свой вклад, чтобы остановить западную поддержку украинской военной машины". Здесь публикуются видео, которые, по их мнению, показывают, как россияне убивают украинских солдат.

Более того, подавляющая часть аккаунтов, выявленных Reset, была создана в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. Архивные вебстраницы показывают, что у них не было синих галочек до недавнего времени. Однако получили их после того, как новый владелец Twitter Илон Маск ввел платную модель верификации. Именно тогда предприниматель заявил, что поэтапно откажется от старых проверок, идентифицирующих политиков, журналистов и других известных деятелей, которые отсеивали самозванцев.

Кроме того, Маск и сам распространяет твиты подобных пророссийских аккаунтов, чем повышает их популярность. В том числе он отвечал на сообщение, распускавшее ложь о том, что в Украине погибли тысячи военнослужащих НАТО.

В этом заявлении утверждалось, что "157 000 украинских солдат и 2 458 солдат НАТО погибли в войне". Маск прокомментировал ее так: "Трагическая утрата жизни". Это сделало твит Runews видимым для 130 миллионов подписчиков миллиардера и запустило цепочку обсуждений.

Подтвержденные пророссийские аккаунты, обнаруженные Reset, используют разные подходы. Некоторые из них представляют себя как независимые СМИ. Другие распространяют дезинформационный англоязычный контент на военную тематику, рассказывают истории российских военных, показывают видео успешных атак, связывают украинцев с нацистами, переводят выступления путина на английский для западной аудитории.

Отказ от предоставления Starlink для Украины

Компания Маска SpaceX сыграла важную роль в обороне Украины, предоставив тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, позволивших поддерживать интернет-услуги, несмотря на российские атаки на инфраструктуру.

Но в феврале от директора компании Гвинн Шотвелл прозвучали заявления об ограничении использования технологии в наступательных военных целях. "Starlink разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием", — отметила Шотвелл.

Она уточнила, что в контракте с Украиной прописаны только гуманитарные цели использования оборудования SpaceX.

В частности терминалы компании помогали обеспечить связью украинские больницы, банки, а также линию фронта. Однако применение Starlink для дронов выходит за рамки сделки, сказала она.

Сам Илон Маск объяснил это тем, что опасается, что война на Украине перерастет в Третью мировую войну.

После чего советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в компании должны решить, стоят ли они "на стороне Украины и права на свободу" или "на стороне России и ее "права" убивать и захватывать территории".

Несмотря на скандальную репутацию, Илон Маск остается самым богатым человеком мира

В конце прошлого года 51-летний миллиардер потерял $200 млрд своего состояния — это абсолютный рекорд. Частично это произошло из-за сделки по покупке Twitter, что повлекло за собой падение акций на Tesla.

Но в понедельник 27 февраля Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние достигло 187,1 млрд долларов. Согласно индексу Bloomberg Billionaires, это превысило богатство французского миллиардера Бернара Арно. Состояние Арно, контролирующего производителя товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton, составляет $185,3 млрд.