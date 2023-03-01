"Все были готовы давать только на протезы": на Львовщине строят центр реабилитации украинцев, пострадавших от войны

В Superhumans Center будут помогать людям, которые хотят вернуться к активной жизни

Через шесть недель во Львовской области начнет работу Superhumans Center – современная клиника, где военные и гражданские украинцы, травмированные войной, смогут получить протезы вместо утраченных конечностей, пройти операции по реконструкции лица и тела, реабилитацию, а также психологическое восстановление. Об основных фишках проекта "Телеграф" узнавал прямо на строительной площадке у директора центра Ольги Рудневой.

"Иностранцы нам говорили: "Вы что, больные — строить во время войны?"

В будущий Superhumans Center, расположенный в одном из населенных пунктов Львовщины, сейчас ведет дорога, по которой все время курсируют тракторы, грузовики и другая строительная техника. За воротами разместился небольшой офис, где с осени кипят самые ожесточенные споры и откровенные разговоры – все ради того, чтобы сделать процесс возвращения к полноценной жизни украинцев, которые получили ранения и травмы из-за войны, максимально комфортным и полным.

– Как мы выбирали, где расположить центр? Министерство здравоохранения предложило нам большое количество санаториев, но это не наша история, – объясняет Ольга Руднева – директор центра, который создается по инициативе бизнесмена Андрея Ставницера. – Нам требовалось действующее медицинское учреждение, потому что Superhumans Centre будет предоставлять только четыре услуги – это, кроме протезирования взрослых и детей, реконструктивная хирургия, реабилитация и лечение ПТСР. А люди с минно-взрывными травмами, которые станут нашими пациентами, имеют комплексные повреждения. То есть это не только утраченная конечность, но и плохой слух, проблемы со зрением, осколки в теле. В любой момент у пациентов может произойти инфаркт или инсульт, поэтому должна быть возможность оперативно получить соответствующую помощь или дополнительную консультацию.

Именно поэтому мы остановились на Львовском областном госпитале ветеранов и репрессированных им. Ю. Липы, и это квазипример государственно-частного партнерства. Квази, потому что мы не пошли по пути его оформления, но выстраиваем общую экосистему и хотим продемонстрировать, что возможно существовать на территории государственного медицинского учреждения и что оно от этого станет только бенефициаром.

Эти два корпуса госпиталя благодаря средствам благотворителей превратятся в современную клинику

Ольга добавляет, что проект нашел поддержку и у местных властей, соответственно, изменения претерпевает и сам госпиталь. Например, была отремонтирована ведущая сюда дорога, обновлено отделение экстренной медицинской помощи, выполняется утепление фасадов зданий.

За всеми работами администрация центра может наблюдать из офиса, который расположен в нескольких метрах от стройки

В офисе проекта часто идут споры в поисках лучшего решения для современной клиники

- Нет смысла иметь шикарный Superhumans рядом с заброшенной больницей, поэтому область также стала вкладываться в объект, плюс это делают и доноры, которым мы показываем госпиталь, – отмечает Ольга. – Например, недавно чехи подарили медучреждению оборудование для операционных. Что касается нашей клиники, мы категорически против государственного финансирования, потому что уверены, что государству есть на что тратить сейчас средства, поэтому мы пошли по пути фандрейзинга. Мы в начале имели ноль на счетах, и самая большая проблема заключалась в том, что все были готовы давать только на протезы. Иностранцы нам говорили: "Вы что, больные — строить во время войны? А если завтра ракета прилетит?" Но если этого не сделать сегодня, завтра нам негде будет размещать пациентов, которых становится все больше.

В центре Superhumans будет бассейн, ведь гидротерапия - один из методов реабилитации травмированных людей

Также на предложения отправлять людей на протезирование за границу отвечали, что это не работает по двум причинам. Первое, мы вывозим наши интересные медицинские кейсы, иностранные врачи получают опыт, которого не будут иметь украинские медики. Кроме того, они не смогут обслуживать протезы, а летать пациенту каждый раз при возникновении проблем в США или куда-то еще можно, но кто будет это оплачивать?! Именно поэтому мы пропагандируем протезирование в Украине.

Видение авторов проекта в результате нашло широкую поддержку, в частности, у американского филантропа Говарда Г. Баффета, который с начала полномасштабной войны оказывает гуманитарную помощь Украине. На центр Superhumans его фонд выделил более 16 млн долларов, из которых 15,3 млн — на реновацию и оборудование, а остальное – на закупку протезов для пациентов.

Наибольший вклад в центр Superhumans внес филантроп Говард Г. Баффет (на фото вместе с основателем центра Андреем Ставницером и Ольгой Рудневой)

- Говард Баффет взял на себя самые сложные расходы, он сказал: "Я понимаю, что никто не хочет вкладываться в строительство, я люблю Украину, так что сделаю то, что никто не хочет", — вспоминает Ольга. – В общей сложности на три года работы нам нужно 54 млн долларов, и мы уверены, что у нас они будут, потому что очень многим людям отзываются наши идеи. Несколько дней назад мы объявили о коллаборации с BlaBlaCar, которая распространена на 16 стран Европы и предусматривает сбор 250 тыс. евро. Недавно мне в Instagram написали из компании Capgemini, отметив, что у них есть желание напрямую поддерживать украинские проекты. У нас состоялся 30-минутный разговор в формате конференции, и через день мы получили 100 тыс. долларов. И это было меганеожиданно.

Монатик — один из послов проекта, который будет помогать украинцам, потерявшим конечности из-за войны, вернуть утраченные возможности

И таких примеров много, для нас это важно, потому что мы не хотим сказать, что мы создали Superhumans Center, мы хотим сказать, что сделали это вместе, люди должны чувствовать причастность к проекту. Это уже об изменении будущего Украины. Ведь одно дело, когда дети растут и видят постоянно людей с инвалидностью, которые просто раздавлены войной. И совсем другая картинка Украины — это та, где ребенок растет и видит вокруг себя superлюдей, которые прошли опыт войны, но стали еще круче и спокойно говорят об этом.

Полный цикл производства протезов в Украине пока только в мечтах

Под будущий Superhumans Center выделено два корпуса. В девятиэтажном будут размещены хирургическое отделение, психологический департамент, кабинеты врачей, палаты, которые будут предусматривать пребывание вместе с пациентом одного из членов семьи или побратима/побратимки. Его перевоплощение пока в перспективе – продолжается проектирование и разработка дизайна. Сейчас усилия строителей сосредоточены на обновлении трехэтажного здания рядом. Оно было построено в конце 70-х годов прошлого столетия и с тех пор ни разу не ремонтировалось.

- Этот корпус — бывшее отделение реабилитации госпиталя, поэтому фактически его назначение не меняем, — объясняет Ольга перед входом в помещение. – На первом этаже будет расположена лаборатория протезирования. В одной зоне люди будут встречаться с протезистами, им будут снимать мерки культи, делать с нее гипсовый слепок, на основе которого будет изготовляться культеприемник – это очень важный элемент, потому что от него зависит удобство использования протеза. А его основная часть будет собираться из поставляемых из-за границы деталей. Мы сотрудничаем с известными компаниями, такими как Ottobock, Open Bionics, Össur, имеющих массовое производство, оно очень дорогостоящее, и о нем в Украине мы пока только мечтаем. Далее у нас будут оборудованы рабочие места и оборудование протезистов, оттуда будет прямой доступ к помещениям, где будет происходить общение с пациентами. Еще мы обустроим здесь небольшой музей протезирования.

На втором этаже, по словам Ольги, пациенты будут проходить реабилитацию, здесь будет место для занятий спортом, а также комнаты, где пациенты смогут получить разные виды терапии.

- В отдельном помещении будет расположен бассейн, потому что гидротерапия — очень важная часть в реабилитации людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, — отмечает Ольга. – В частности, если ты не можешь стать на свою конечность в обычных условиях, то можешь сделать это в воде, где уменьшается нагрузка, вспомнить в таких условиях, еще не имея протеза, как это — ходить. Рядом смонтируем специальный подъемник с креслом, который будет осторожно опускать и поднимать пациентов. Раздевалки и санузлы также будут сделаны максимально доступными. С этой целью сейчас строится шахта для лифта, который здесь даже предусмотрен ранее не был.

Между этажами пациенты будут перемещаться с помощью лифта – это один из моментов доступности центра

Далее лестница ведет на технический этаж, его планировали сделать полноценным, подняв крышу, но впоследствии от этой идеи отказались, потому что это бы существенно отсрочило запуск центра.

- Высота здесь всего 2,2 метра, однако мы нашли применение помещению, здесь будет этакая зона релакса, где наши пациенты могли бы побыть наедине с собой и отдохнуть, — объясняет Ольга. – Мы решили перенять идею с гамаками у Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна". Как нам объяснила его директор Ксения Возницына, есть исследования, свидетельствующие, что вибрации во время пребывания в таком подвешенном состоянии, положительно влияют на мозг, успокаивают. А с этим учреждением, кстати, будем сотрудничать и заботиться о ментальном здоровье наших пациентов.

На техническом этаже будет создана зона релакса для военных и гражданских, проходящих протезирование и реабилитацию

Проект также предусматривает приведение в порядок крыши здания, которая также со временем будет использоваться. Кроме того, по словам куратора строительства Superhumans Center Юлии Селезневой, коренным образом изменится и территория не только вокруг центра.

- У нас сложный рельеф на территории и перепад между отметками пола двух корпусов в 45 сантиметров, их будет нивелировать входная группа, включающая два подъемника и пандус, — уточняет Юлия. – В результате все должно быть максимально ровно, гладко, не скользко. Этих принципов безопасности мы придерживаемся и при отборе материалов для внутренних работ, того же покрытия в бассейне. Все варианты тщательно изучают наши эксперты, это такая кропотливая работа, которую никто не видит, но она выполняется. И дальше в планах у нас сделать максимально доступным весь путь в центр от остановки общественного транспорта, чтобы, даже если человек приехал на автобусе, он спокойно мог доехать на коляске или дойти на костылях.

- У нас есть два консультанта — это известная спортсменка и активистка Ульяна Пчелкина, которая после аварии передвигается на инвалидной коляске, и Саша Чалапчий, использующий протезы, потеряв обе ноги в АТО в 2014-м, — добавляет Ольга. – С ними советуемся по каждому шагу, и это очень затягивает процесс и очень увеличивает цену. Кроме того, расспрашиваем бойцов, которые потеряли конечности, как они умываются, застегивают одежду и т. д., мы должны знать все эти мелочи, чтобы сделать их пребывание в центре комфортным. Мы хотим сделать все как можно лучше и даже завели очень крутого партнера – компанию Expolight, которая работает с биодинамическим освещением, то есть подстроенным под биологические ритмы человека.

Команда Superhumans Centre использует различные площадки, чтобы рассказать о проекте миру, в частности, презентовала его семье Клинтон

"Если у человека есть крутой протез, но нет работы, то шансов на успех становится гораздо меньше"

Параллельно со строительными работами администрация центра занимается формированием команды, а также изучением опыта других стран по протезированию и реабилитации, чтобы применить лучшие практики в Украине.

В штаб-квартире производителя протезов Ottobock украинцы были поражены технологиями

- Нашим медицинским директором стал Андрей Вилецкий – врач по специальности и менеджер системы здравоохранения, в частности, он возглавлял НСЖУ, руководил сетями частных клиник "Добробут" и "ISIDA clinic". И мы наконец можем сказать, что у нас будет лучшая команда протезистов, потому что, каким бы крутым ни было оборудование, оно ничего не стоит без специалистов, – отмечает Ольга. – Так же и с реабилитацией, мало иметь невероятные тренажеры от основателя компании Virgin Group сэра Ричарда Брэнсона, нужны люди, которые будут знать, как их применять конкретному пациенту. И по этому профилю мы тоже набрали команду, осталось только сформировать команду психологов. Все, кто к нам присоединяется, проходят обучение и стажировку. К примеру, в марте инженеры-технологи и протезисты будут учиться в Германии у специалистов компании Ottobock, в середине апреля реабилитологи и протезисты отправляются в Нидерланды на курсы в центре Basalt.

В коллаборации с украинским брендом выпущена одежда с медвежонком на протезе — для привлечения внимания к проблемам людей с инвалидностью

Ольга добавляет, что каждый зарубежный визит приносит новые открытия и понимание, как строить работу центра. К примеру, Израиль позволил, по ее словам, "переформатировать мозг" относительно того, как организовать реабилитацию, Германия поразила технологиями протезирования. Кроме того, каждая из поездок предполагает и включение в состав команды одного из пациентов. Так, Андрей Гидзун и Виталий Иващук – украинские защитники, первыми получившие бионические протезы верхних конечностей от Open Bionics.

Виталий Иващук получил крутой бионический протез от известного бренда и мечтает вернуться на фронт

– В нашем центре для пациента все будет начинаться с обсуждения со специалистами, как они видят свое будущее, – объясняет Ольга. – Поэтому протез будет подбираться в зависимости от того, какие у человека планы. Часто приходит парень и говорит, что хочет бионическую руку, а потом выясняется, что он снайпер, и ты у него спрашиваешь: "А ты понимаешь, что такой протез надо заряжать раз в сутки? Что он чувствителен к влаге и грязи? Что, в конце концов, в движении такая рука издает определенные звуки?" Далее объясняешь, что для выполнения задуманных им боевых задач подходит другой вариант.

Или если человек планирует вернуться в родное село и там, условно говоря, будет заниматься только какими-то бытовыми вещами, то также необязательно иметь миоэлектрическую ногу. То есть это работа с пациентами, вместе с ними протезисты, психологи и социальные работники в каждом случае должны прийти к согласию, за что они здесь борются, к какому результату должны прийти. И, кстати, с гражданскими в этом плане гораздо сложнее, потому что военные делятся информацией между собой, изучают производителей протезов и уже приходят с пониманием, что именно они хотят.

Ольга также отмечает, что Superhumans Center – это альтернатива государственной системе протезирования, и, чтобы получить в нем помощь, человек должен хотеть двигаться дальше, а не сосредотачиваться на своей травме. В настоящее время формируется база будущих пациентов – военных и гражданских. Чтобы в нее попасть, необходимо заполнить анкету на сайте проекта – и быть готовым работать.

– Инвалидность такая штука, к ней, во-первых, очень быстро привыкаешь, во-вторых, не всем хочется учиться заново ходить и функционировать. Мы все очень разные. И вот тех людей, которым окей в той точке, где они оказались, мы трогать не будем, – отмечает Ольга. – Мы работаем только с теми, кто хочет вернуться к активной жизни. Наша задача — сделать так, чтобы люди максимально быстро прошли весь путь восстановления, это где-то 3-4 недели в зависимости от того, какую травму имеет пациент. После выпуска мы будем оставлять всех на мониторинге, чтобы психологи могли заметить ухудшение состояния и оказать при необходимости поддержку. Будем предлагать приобщиться к проекту, стать реабилитологами или инженерами-протезистами, или психологами первого контакта. Сейчас еще обсуждаем создание университета сельскохозяйственного направления для наших ветеранов, которые уже не могут вернуться на передовую. Ведь если у человека есть крутой протез, он реабилитировался, но у него нет работы, то шансов на успех становится гораздо меньше. Мы хотим сделать все максимально возможное для пациента и держать с ним контакт, для того, чтобы он действительно мог стать тем суперчеловеком, о котором мы мечтаем и которого мы из него пытаемся сделать в течение того месяца, пока он с нами.