Украинский бизнесмен навел огонь ВСУ на свой дом, чтобы уничтожить оккупантов

Украинцы готовы пожертвовать многим, чтобы защитить родину.

В пятницу, 8 апреля, на 44-й день войны украинский бизнесмен, совладелец портовой компании ТИС Андрей Ставницер сообщил, что пожертвовал домом, чтобы уничтожить группу оккупантов под Киевом.

Соответствующий пост Ставницер опубликовал на своей странице в Facebook.

Бизнесмен отметил, что по камерам заметил, как оккупанты начинают базироваться в его доме. Затем мужчина передал данные ВСУ, а те огнем накрыли захватчиков. К слову, вблизи дома бизнесмена разворачивалось 12 единиц техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады".

"Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады". Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное – спасти как можно больше жизней", – написал бизнесмен, прикрепивший несколько снимков с подбитой военной техникой у его дома.

Андрей Ставницер навел ВСУ на свой дом под Киевом

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Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по вокзалу Краматорска по время эвакуации мирных жителей. Оккупанты тут же начали врать, что у них нет такого типа ракет, который использовался при обстреле объекта гражданской инфраструктуры. Военный эксперт Николай Белесков указал еще несколько фактов, из которых становится понятно, что россияне цинично врут. В результате циничной атаки на вокзал погибло 50 людей.