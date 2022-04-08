Украинский бизнесмен навел огонь ВСУ на свой дом, чтобы уничтожить оккупантов
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Украинцы готовы пожертвовать многим, чтобы защитить родину.
В пятницу, 8 апреля, на 44-й день войны украинский бизнесмен, совладелец портовой компании ТИС Андрей Ставницер сообщил, что пожертвовал домом, чтобы уничтожить группу оккупантов под Киевом.
Соответствующий пост Ставницер опубликовал на своей странице в Facebook.
Бизнесмен отметил, что по камерам заметил, как оккупанты начинают базироваться в его доме. Затем мужчина передал данные ВСУ, а те огнем накрыли захватчиков. К слову, вблизи дома бизнесмена разворачивалось 12 единиц техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады".
"Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады". Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное – спасти как можно больше жизней", – написал бизнесмен, прикрепивший несколько снимков с подбитой военной техникой у его дома.
Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по вокзалу Краматорска по время эвакуации мирных жителей. Оккупанты тут же начали врать, что у них нет такого типа ракет, который использовался при обстреле объекта гражданской инфраструктуры. Военный эксперт Николай Белесков указал еще несколько фактов, из которых становится понятно, что россияне цинично врут. В результате циничной атаки на вокзал погибло 50 людей.
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