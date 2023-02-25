"Мое видео спасло человека от самоубийства": как женщина без обеих ног учится жить заново

Медсестра из Лисичанска Оксана Баландина рассказала "Телеграфу" свою историю

До войны 23-летняя Оксана Баландина работала медсестрой в неврологическом отделении Луганской детской областной больницы в Лисичанске. Полномасштабное российское вторжение застало ее на работе – Оксана была на ночной смене. Дома ее ждали семилетний сын, пятилетняя дочь и любимый муж. Несмотря на опасность, Оксана не эвакуировалась – не могла оставить своих пациентов. Она продолжала ходить на работу – до того момента, пока российская армия прицельно не обстреляла больницу.

"Увидела торчавший из земли снаряд. Все произошло за секунду"

– Это произошло 2 марта – в мой, как оказалось, последний рабочий день, – говорит Оксана. – К счастью, большинство пациентов мы успели вывезти. А оставшихся перевели ближе к бомбоубежищу. Наш больничный городок россияне фактически уничтожили. В палатах вылетели окна, нам перебили подачу газа и кислорода. Я не пострадала, но продолжать работу в таких условиях было уже невозможно – мы даже не могли оказать человеку помощь в реанимации.

С того времени находилась дома – вместе с Витей и детьми мы практически не выходили из нашего так называемого бункера – укрытия на цокольном этаже частного дома, который мы купили незадолго до начала полномасштабной войны. Россияне интенсивно обстреливали Лисичанск, и мы не знали, что хуже – сидеть в бомбоубежище или попытаться уехать и попасть под обстрел.

Между тем наши запасы продуктов стали заканчиваться, а большинство магазинов поблизости уже не работали. Поэтому мы вынуждены были ходить за гуманитарной помощью. В тот день, 27 марта, мы вышли из дому именно за этим…

Вместе с Оксаной и Виктором за гуманитарной помощью пошел их друг. Возвращаясь, они решили сократить путь и пошли по хорошо знакомой тропе между рекой и дачными домиками. Оксана шла впереди и была первой, кто увидел торчавший из земли снаряд.

- Конечно, я его не трогала. Все произошло за секунду, — говорит Оксана. — Я только успела крикнуть мужу: "Зая, посмотри!" И в этот момент произошел взрыв. Витя с другом находились дальше, поэтому они не пострадали. А я была совсем рядом… Меня подбросило в воздух, после чего я упала лицом на землю. Мне кажется, я все время была в сознании, хотя, возможно, и отключалась на несколько минут. Помню, как почувствовала, что мне нечем дышать. Я задыхалась и пыталась в панике разрывать одежду – мне казалось, что так станет легче.

Витя пытался помочь мне. Я еще не видела своих ног, но видела, как Витя, разорвав футболку, пытался их мне перевязать. Ребята вызвали "скорую", но она не могла подъехать к месту, где мы находились. Поэтому Вите с моим отчимом, который смог быстро приехать, пришлось долго нести меня на носилках.

Когда они донесли меня до "скорой", находившаяся там девочка-фельдшер испугалась. Я не видела себя, но, по-видимому, зрелище действительно было жутким… Я начала ее успокаивать. Сказала, что я тоже медик, и знаю, где мне лучше поставить венозный доступ, как разрезать на мне куртку.

"Поняла, что ног нет, и попросила фельдшера убить меня"

Тогда Оксана уже поняла, что у нее нет ног.

– Я увидела свои раздробленные кости, представила, что этот ужас увидят мои дети… И попросила фельдшера убить меня, – вспоминает Оксана. – В тот момент я действительно не хотела жить. Без обеих ног, без пальцев на руке (я увидела, что их тоже оторвало). Зачем мне такая жизнь? Зачем это моим детям, для которых я стану обузой? Потом начал действовать препарат, который мне ввела фельдшер, и я ненадолго провалилась в сон… Очнулась уже в больнице, где увидела свою маму. Она медсестра и как раз была на смене. Я только успела ее позвать и потеряла сознание.

Оксана потеряла обе ноги и четыре пальца на руке, много крови. В больнице, куда ее привезли, оставался один врач, и не было жизненно необходимых для Оксаны препаратов. Спасти жизнь медсестры помогли оказавшиеся рядом военные врачи. Через три дня Оксану удалось эвакуировать в Днепр.

– Этот период был для меня самым сложным. Иногда было совсем невыносимо, – признается Оксана. — Просыпаясь утром, я надеялась, что это был страшный сон. Но потом видела свое тело и понимала, что это ужасная реальность. Мне нужно было учиться жить заново и искать в жизни новые смыслы. Помогла поддержка родным. Витя и моя мама все время были рядом. Они рассказывали мне истории людей, которые тоже потеряли и руки, и ноги, но с помощью современных протезов могут вести практически полноценный образ жизни, даже заниматься спортом.

Оксана Баландина: "Мне нужно было учиться жить заново"

Я опасалась, что для детей это станет серьезной психологической травмой. Но Илюша с Дианой стали для меня дополнительной поддержкой. Сначала они, конечно, были в растерянности. Когда их впервые привели ко мне в больницу, и Илюша сказал, что "у мамы нет ножек", Диана бодро ответила: "Ее вылечат, и у нее будут другие ножки". Илюша внимательно ее выслушал, дождался от меня подтверждения, что все так и будет, и заметно повеселел. И я тоже – потому что уже понимала, что жизнь на этом действительно не заканчивается. Она продолжается, но стала несколько иной.

"Илюша с Дианой стали для меня дополнительной поддержкой", - говорит Оксана

"Выкладывая видео, сама себе хотела показать, что жизнь продолжается"

"Учимся жить по-новому" — так Оксана написала в соцсети TikTok, где до трагедии даже не думала вести блог. Сейчас у нее уже 35 тысяч подписчиков, ожидающих новых видео о том, как идет реабилитация. Оксана показывает, как училась держать баланс, правильно сидеть, пересаживаться с коляски на кровать. Потом – как осваивала свои первые протезы и как училась все делать одной рукой. Оксана признается: выкладывая первое видео, делала это прежде всего для себя.

- Таким образом, я, наверное, сама себе хотела показать, что жизнь продолжается, — говорит Оксана. – Даже подумать не могла, что видео посмотрят тысячи людей. И что столько людей напишут ободряющие комментарии и пожелания. Но, пожалуй, самым важным для меня стало короткое сообщение о том, что мое видео спасло человека от самоубийства. Я поняла, что мой пример может помочь кому-то, и решила вести блог.

Одно видео из блога Оксаны показали не только украинские, но и многие зарубежные СМИ. Оно не о реабилитации, а о… свадьбе, которую Оксана с Виктором сыграли прямо в больничной палате во Львове. Оксана признается – мыслей о празднике на тот момент не было. Регистрация брака была, скорее, необходимостью – для того, чтобы Виктор смог выехать вместе с Оксаной в Германию, где она должна была проходить реабилитацию.

Оксана с Виктором расписались в больничной палате во Львове

Виктор с Оксаной хотели просто расписаться, но волонтеры преподнесли им сюрприз, организовав праздник – со свадебным платьем, тортом и гостями.

Для Оксаны и Виктора устроили настоящую свадьбу

Затем в жизни Оксаны было еще много знаковых событий – награждение президентом Украины медалью "За спасенную жизнь", отъезд на реабилитацию в Германию, первые протезы. То, как к ним привыкала, и как, держа за руку мужа, делала свои первые шаги, Оксана показывала в своем блоге.

Оксана активно тренируется

– Сейчас у меня временные учебные протезы, – говорит Оксана. – Я активно их использую, но в ближайшее время будут новые – с электронными коленями. Очень жду этого момента. Также в скором времени должен появиться протез руки. Муж и дети со мной, и это сейчас самое главное. Они моя поддержка и опора. Я очень рада, что могу быть поддержкой для людей, подписанных на мой блог.

Муж помогает Оксане учиться ходить на протезах

Оксана признается, что сейчас ее мечта – скорее освоить протезы и вернуться домой – в мирный, освобожденный от оккупантов Лисичанск. И она не сомневается, что этот момент наступит уже очень скоро.