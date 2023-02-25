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"Моє відео врятувало людину від самогубства": як жінка без обох ніг вчиться жити наново

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Оксана Баландіна
Оксана Баландіна

Медсестра з Лисичанська Оксана Баландина розповіла "Телеграфу" свою історію

До великої війни 23-річна Оксана Баландіна працювала медсестрою у неврологічному відділенні Луганської дитячої обласної лікарні у Лисичанську. Повномасштабне російське вторгнення застало її на роботі – Оксана була на нічній зміні. Вдома на неї чекали семирічний син, п'ятирічна донька та коханий чоловік. Попри небезпеку, Оксана не евакуювалася – не могла залишити своїх пацієнтів. Вона продовжувала ходити на роботу — до того моменту, поки російська армія прицільно не обстріляла лікарню.

"Побачила снаряд, що стирчав із землі. Все сталося за секунду"

- Це сталося 2 березня – у мій, як виявилося, останній робочий день, – каже Оксана. – На щастя, більшість пацієнтів ми встигли вивезти. А тих, хто залишився, перевели ближче до бомбосховища. Наше лікарняне містечко росіяни фактично знищили. У палатах вилетіли вікна, нам перебили подачу газу та кисню. Я не постраждала, але продовжувати роботу в таких умовах вже було неможливо – ми навіть не могли надати людині допомогу у реанімації.

З того часу знаходилася вдома – разом із Вітею та дітьми ми практично не виходили з нашого так званого бункера – укриття на цокольному поверсі приватного будинку, який ми купили незадовго до початку повномасштабної війни. Росіяни інтенсивно обстрілювали Лисичанськ, і ми не знали, що гірше – сидіти у бомбосховищі чи спробувати виїхати та потрапити під обстріл.

Тим часом наші запаси продуктів почали закінчуватись, а більшість магазинів поблизу вже не працювали. Тому ми змушені були ходити по гуманітарну допомогу. Того дня, 27 березня, ми вийшли з дому саме за цим…

Разом з Оксаною та Віктором за гуманітарною допомогою пішов їхній друг. Повертаючись, вони вирішили скоротити шлях і пішли добре знайомою стежкою між річкою та дачними будиночками. Оксана йшла попереду і була першою, хто побачив снаряд, що стирчав із землі.

- Звісно, я його не чіпала. Все сталося за секунду, — каже Оксана. — Я тільки встигла гукнути чоловіка: "Заю, глянь!" І в цей момент стався вибух. Вітя з другом знаходилися далі, тож вони не постраждали. А я була зовсім поряд… Мене підкинуло у повітря, після чого я впала обличчям на землю. Мені здається, я весь час була притомна, хоча, можливо, й відключалася на кілька хвилин. Пам'ятаю, як відчула, що мені немає чим дихати. Я задихалася і намагалася в паніці розривати одяг – мені здавалося, що так стане легше.

Вітя намагався мені допомогти. Я ще не бачила своїх ніг, але бачила, як Вітя, розірвавши на собі футболку, намагався їх мені перев'язати. Хлопці викликали "швидку", але вона не могла під'їхати до місця, де ми знаходилися. Тому Віті з моїм вітчимом, який зміг швидко приїхати, довелося довго нести мене на ношах…

Коли вони донесли мене до "швидкої", дівчинка-фельдшер, яка була там, злякалася. Я не бачила себе, але, мабуть, видовище справді було моторошним… Я почала її заспокоювати. Сказала, що я також медик, і знаю, де мені краще поставити венозний доступ, як розрізати на мені куртку.

"Зрозуміла, що ніг немає, і попросила фельдшера вбити мене"

Тоді Оксана вже зрозуміла, що вона не має ніг.

- Я побачила свої роздроблені кістки, уявила, що цей жах побачать мої діти… І попросила фельдшера вбити мене, — згадує Оксана. – На той момент я справді не хотіла жити. Без обох ніг, без пальців на руці (я побачила, що їх також відірвало). Навіщо мені таке життя? Навіщо це моїм дітям, для яких я стану тягарем? Потім почав діяти препарат, який мені ввела фельдшер, і я ненадовго провалилася в сон… Отямилася вже в лікарні, де побачила свою маму. Вона медсестра і якраз була на зміні. Я тільки встигла її гукнути й знепритомніла.

Оксана втратила обидві ноги та чотири пальці на руці, багато крові. У лікарні, куди її привезли, залишався лише один лікар, і не було життєво необхідних для Оксани препаратів. Врятувати життя медсестри допомогли військові лікарі, які опинилися поряд. Через три дні Оксану вдалося евакуювати до Дніпра.

– Цей період був для мене найскладнішим. Деколи було зовсім нестерпно, — зізнається Оксана. — Прокидаючись уранці, я сподівалася, що це був якийсь страшний сон. Але потім бачила своє тіло та розуміла, що це жахлива реальність. Мені треба було вчитися жити наново і шукати в житті нові сенси. Допомогла підтримка рідних. Вітя та моя мама весь час були поруч. Вони розповідали мені історії людей, які теж втратили і руки, і ноги, але за допомогою сучасних протезів можуть вести практично повноцінний спосіб життя, навіть займатися спортом.

Оксана Баландіна
Оксана Баландіна: "Мені треба було вчитися жити наново"

Я боялася, що для дітей це стане серйозною психологічною травмою. Але Іллюша з Діаною стали для мене додатковою підтримкою. Спочатку вони, звісно, були розгублені. Коли їх вперше привели до мене в лікарню, і Іллюша сказав, що "мати не має ніжок", Діана бадьоро відповіла: "Її вилікують, і в неї будуть інші ніжки". Іллюша уважно її вислухав, дочекався від мене підтвердження, що все так і буде, і помітно повеселішав. І я теж – бо вже розуміла, що життя на цьому справді не закінчується. Воно продовжується, але стало трохи іншим.

Оксана з дітьми
"Іллюша з Діаною стали для мене додатковою підтримкою", - каже Оксана

"Викладаючи відео, сама собі хотіла показати, що життя триває"

"Вчимося жити по-новому" — так Оксана написала в соцмережі TikTok, де до трагедії навіть не думала вести блог. Зараз у неї вже 35 тисяч підписників, які чекають на нові відео про те, як триває реабілітація. Оксана показує, як вчилася тримати баланс, правильно сидіти, пересідати з коляски на ліжко. Потім — як освоювала свої перші протези і як вчилася все робити однією рукою. Оксана зізнається: викладаючи перше відео, робила це насамперед для себе.

- Таким чином я, напевно, сама собі хотіла показати, що життя триває, — каже Оксана. – Навіть подумати не могла, що відео подивляться тисячі людей. І що стільки людей напишуть підбадьорливі коментарі та побажання. Але, мабуть, найважливішим для мене стало коротке повідомлення про те, що моє відео врятувало людину від самогубства. Я зрозуміла, що мій приклад може комусь допомогти, і вирішила вести блог.

Одне відео з блогу Оксани показали не лише українські, а й багато закордонних ЗМІ. Воно не про реабілітацію, а про… весілля, яке Оксана з Віктором зіграли прямо у лікарняній палаті у Львові. Оксана зізнається – думок про свято на той момент не було. Реєстрація шлюбу була, скоріше, необхідністю – для того, щоб Віктор зміг виїхати разом з Оксаною до Німеччини, де вона мала проходити реабілітацію.

Оксана з Віктором зі свідоцтвом про шлюб у лікарняній палаті
Оксана з Віктором одружилися у лікарняній палаті у Львові

Віктор з Оксаною хотіли просто розписатися, але волонтери зробили їм сюрприз, організувавши свято – з весільною сукнею, тортом та гостями.

Оксана та Віктор - весілля
Для Оксани та Віктора влаштували справжнє весілля

Потім у житті Оксани було ще багато знакових подій – нагородження президентом України медаллю "За врятоване життя", від'їзд на реабілітацію до Німеччини, перші протези. Те, як до них звикала, і як, тримаючи за руку чоловіка, робила свої перші кроки, Оксана показувала у своєму блозі.

Тренування з протезами
Оксана активно тренується

– Зараз у мене тимчасові навчальні протези, – каже Оксана. – Я активно їх використовую, але найближчим часом будуть нові – з електронними колінами. Дуже чекаю на цей момент. Також незабаром має з'явитися протез руки. Чоловік та діти зі мною, і це зараз найголовніше. Вони моя підтримка та опора. А я дуже рада, що можу бути підтримкою для людей, підписаних на мій блог.

Оксана на протезах та її чоловік Віктор
Чоловік допомагає Оксані вчитися ходити на протезах

Оксана зізнається, що зараз її мрія – скоріше освоїти протези та повернутися додому – до мирного, звільненого від окупантів Лисичанська. І вона не сумнівається, що цей момент настане вже дуже скоро.

Теги:
#Лисичанськ #Реабілітація #Протези