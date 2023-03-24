"Треба йти до Львова": медведєв знову оновив головну мету російського вторгнення

Аби росіянам не було так образливо програвати українцям, політик вкотре вигадав нового ворога

Колишній президент росії дмитро медведєв вже котрий день поспіль відзначається неоднозначними заявами стосовно війни в Україні. Цього разу він заявив, що на українській території армія рф воює з мільйонною армією НАТО. На його переконання, зупинятися окупантам не варто, навіть якщо доведеться дійти до Києва чи навіть Львова.

Черговий потік маячні від медведєва був опублікований у Telegram-каналі журналіста кремлівського пулу дмитра смірнова. Політик зазначив, що росіянам слід створити "санітарну полосу", яка фактично обмежить використання озброєння по відношенню до російських позицій. Вкотре також прозвучала і теза про "демілітаризацію".

"російська федерація воює не з Україною, не з українським напівнацистським чи нацистським режимом — наша країна воює із 3,6 млн армією НАТО. […] І з населенням у 800 млн осіб, яке надає техніку, засоби ураження і гроші київському режиму", — заявив медведєв.

Крім цього ексочільник кремля переконаний: росії треба "досягти всіх цілей", які були поставлені перед участю у війні. Сюди він відносить і "демілітаризацію" України, і витіснення вигаданих ним же іноземних найманців якомога подалі. Загалом росіян готують до затяжного конфлікту, про що свідчать подальші слова медведєва — щодо дій у разі, коли попередніх зусиль "буде недостатньо".

"Тут не можна виключати нічого. Якщо до Києва треба дійти, значить, треба йти до Києва, якщо до Львова — значить, треба йти до Львова, для того, аби винищити цю заразу", — резюмував путінський помічник.

Подібна заява кремлівського політика викликала неабиякий резонанс у соцмережах. Здебільшого українці лише сміються і пригадують медведєву любов до алкоголю, у якій політик давно підозрюється.

Слід зазначити, що лякає неіснуючою міццю росії медведєв не тільки Україну. Нещодавно дісталося і Америці — після інциденту зі збиттям БПЛА над Чорним морем.

"Телеграф" також писав, із чим може бути пов'язана настільки агресивна риторика політика. Свою оцінку його заявам надав директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.