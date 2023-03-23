Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" розповів, про що свідчить істерика колишнього президента рф

Колишній російський президент дмитро медведєв, який є наразі заступником голови Ради безпеки рф, в новому інтерв’ю росЗМІ видав чергову порцію маячні – про війну (нібито винен виключно Захід, який не погодився на російські вимоги щодо переділу світу), про Україну (яка, за логікою медведєва), є частиною росії), про ордер на арешт путіна, а також про зближення з Китаєм.

Крім того, сипав черговими ядерними погрозами.

На мій погляд, ця істерика — свідчення того, що візит Сі Цзіньпіна до Москви не дав росії того, на що вона розраховувала.

Ми бачимо справді нервову реакцію. Спробу чергового блефу, шантажу. Наміри показати росію такою, якою вона насправді не є. Ця війна показала, що вся міць і нібито велич рф — просто мильна бульбашка. Деякий час цей блеф працював. Захід побоювався росії, йшов певні поступки. Але через рік широкомасштабної війни, в якій ЗСУ вже не раз громили росіян, всі все зрозуміли. І ніхто вже на російський шантаж і блеф не поведеться. Ані Захід, ані Схід. Що й показав візит Сі Цзіньпіна, який поводився як господар. І не дав російському керівництву ані зброї, ані ще чогось, що воно явно випрошувало. Все це, схоже, емоційно вплинуло на й без того неврівноваженого останнім часом медведєва. Звідси – такі заяви.

Втім, медведєв і так останнім часом не відрізняється здоровими міркуваннями. А особливо – в останній рік, коли б’є рекорди в погрозах та образах усіх і вся.

Я думаю, медведєв, хоч це виглядає часто непереконливо і навіть смішно, намагається грати роль такого собі "яструба" в російській політичній еліті. Намагається позиціонувати себе саме так. Швидше за все, подібним чином підкреслює свою підтримку путіну. Постійно відгукується про нього не просто втішно, а відверто улесливо. Можливо, намагаючись так зберегти хоч якісь пости та мати доступ до кремлівського корита. Подейкували, що свого часу медведєва відправили у відставку з посади голови уряду за зловживання алкоголем і не тільки… Можливо, ще й тому він поводиться саме так.

Втім, мені здається, що на чималу частину керівництва рф (до якої належить і медведєв) російсько-українська війна (яка йде точно не за планом агресора) впливає дуже негативно. Вони настільки відірвані від реальності, що в них, таке враження, все виразніше проявляються ознаки шизофренії. Коли людина сама щось вигадала, а потім почала свято вірити в це саме – придумане. І медведєв для фахівців у цій галузі (психічний розлад тощо) був би хорошим експонатом, пацієнтом для вивчення легкої (у кращому разі) форми шизофренії.