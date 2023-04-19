медведев уже угрожает Южной Корее из-за слов о помощи Украине

В россии считают, что поставки вооружения Киеву будут означать вовлеченность в конфликт

В россии принялись угрожать Южной Корее после того как ее президент Юн Сок Ель заговорил о военной помощи Украине, если она подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.

Заместитель председателя Совбеза россии дмитрий медведев в своем Telegram-канале начал настоящую истерику из-за заявлений Юна. Он подчеркнул, что еще совсем недавно страна уверяла, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключает. Но сейчас Южная Корея пересмотрела свои взгляды относительно этого вопроса.

"Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Притом что ещё недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают", — пишет медведев.

Зампред Совета безопасности также начал намекать, что у Южной Кореи якобы из-за таких действий могут возникнуть проблемы.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнёров из КНДР? Что называется, Quid pro quo (в переводе "услуга за услугу", — Ред.)…", — подытожил он.

В то же время не удержался от комментария и пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, заявив, что военная помощь Украине со стороны Южной Кореи будет означать вовлеченность в конфликт.

"В кремле сожалеют о недружественной позиции Сеула по Украине, поставки вооружений Киеву будут означать вовлеченность в конфликт", сказал песков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест путина, дмитрий медведев принялся угрожать Гааге и посоветовал судьям "смотреть в небо".