Укр

путина в Украине не было? СМИ показали, в чем прокололся "двойник" диктатора (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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владимир путин Новость обновлена 22 апреля 2023, 07:49
владимир путин

Путин часто прибегает к услугам двойников

владимир путин лично не приезжал ни в захваченный Мариуполь, ни на оккупированную часть Херсонщины, как это заявляли российские пропагандисты. Вместо себя он послал двойника, которого выдают характерные черты лица.

К такому выводу пришло издание Bild, ссылаясь на отличия во внешности путина и двойников.

Среди явных отличий якобы путина, совершавшего визит, журналисты выделяют:

  • Подбородок: иногда выступающий, иногда скошенный.
  • Губы: иногда узкие, иногда выпуклые.
  • Нос: иногда выпуклый, иногда курносый.
  • Веки: то с мешками, то без.
  • Уши: мочки разные, складки у основания иногда есть, иногда нет, расстояние между глазами и ушами разное-рот-ухо дисбаланс. Есть важный нюанс — биометрические и другие показатели уха "путиных" не совпадают, а форму ушей как отпечатки пальцев подделать практически невозможно.

При этом в материале отмечается, что "настоящий" диктатор точно появлялся на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. В то же время двойник якобы был замечен еще и на встрече путина со студентами в МГУ, был на похоронах экс-главы Башкирии, в оккупированном Мариуполе и в Херсонской области.

Напомним, ранее мы писали, что Украину мог посещать двойник путина, и не один. Экс-разведчик озвучил целую серию их ляпов.

Также мы сообщали, что путин визитом на Херсонщину показал чудеса телепортации.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Двойники Путина