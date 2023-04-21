Украину посещал двойник путина, и не один: экс-разведчик озвучил целую серию их ляпов

На то, что в Херсонскую и Луганскую области приезжал двойник путина, указывают несколько моментов

В сети продолжают обсуждать визит российского президента владимира путина на оккупированные территории. Однако такое поведение не свойственно для российского диктатора, который обычно принимает всех за огромным столом в Кремле.

Бывший сотрудник внешней разведки КГБ СССР Александр Зеленько в интервью программе "В гостях у Гордона" заявил, что на фронт приезжали двойники российского президента. По его словам, на это указывает несколько очевидных и неочвидных вещей.

Так, экс-сотрудник внешней советской разведки рассказал, что двойников было двое — один ездил в Херсонскую область, а второй в Луганскую. На видео заметно отличается походка "путина". Также на то, что российский президент был ненастоящим указывает и минимальное наличие охраны.

"Такой минимум охраны, который там (в поезде на оккупированыне территории — Ред.) был, я еще ни разу не видел у путина", — отметил Зеленько.

Еще одни признак того, что президента подменили — нахождение владимира путина в зоне действия ДРГ. В то место, куда приезжал путин, ракеты не долетели бы, но диверсантов там много.

"И если бы там на самом деле был путин, то 5-6 наших ДРГ были бы точно активированы. И даже при хорошей контрразведке россиян, шансы 50 на 50. Я бы никогда в жизни, находясь в свите путина, не разрешил бы ему совершить эту поездку", — добавил Александр Зеленько.

Отличить двойника от настоящего путина люди, которые с ним встречались, не могли, так как видели его впервые. Кроме того, на видеоролике его визита есть несколько явных ляпов.

Первый: путин вылезает из вертолета, который не летал, так как его лопасти остановлены. Такое происходит после 15-20 минут полной остановки двигателя.

"То есть, вертолет поставили, привезли артиста, массовку. Всех расставили, все засняли, все разъехались и вертолет убрали", — отметил Зеленько.

путин выходит из вертолета

Второй: поездка путина в машинах. На кадрах видно, что машины стоят и никто на них никуда не подъезжал. Поэтому абсолютно точно это были двойники, заявил бывший разведчик.

Александр Зеленько добавил, что владимир путин пытается повторять за Владимиром Зеленским. Но это ни к чему хорошему не приведет.

"Тот, кто начинает повторять за противником, всегда проигрывает. путин сейчас пытается повторять действия Зеленского — примитивно и глупо", — подытожил бывший сотрудник внешней разведки КГБ СССР.

путин выходит из кортежа

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Алексей Данилов также опроверг визит путина в Украину. Он напомнил, что для встречи с российским диктатором необходимо провести на карантине минимум неделю, а в Херсонской и Луганской областях он сопокойно общался с незнакомыми людьми и здоровался с ними за руки.