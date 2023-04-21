У путина "страшно напугали" Украину ответом из-за посольства рф в Киеве

У путина угрожают Украине "соответствующими мерами"

В кремле отреагировали на расторжение договора об аренде земли с посольством россии в Киеве и в своем привычной манере принялись угрожать Украине.

Так, пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков пригрозил "соответствующими мерами" в ответ на решение Киевского городского совета. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", — заявил он.

Отметим, что в четверг, 20 апреля, Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством российской федерации в столице. Такое решение было продиктовано полномасштабным вторжением россии в Украину. В мэрии также предложили Кабмину вернуть имущество бывшего дипломатического учреждения в собственность государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель председателя Совбеза россии дмитрий медведев принялся угрожать Южной Корее после того, как ее президент сделал заявление о возможной военной помощи Украине. Он заявил, что у Южной Кореи могут быть проблемы из-за такого вида помощи.