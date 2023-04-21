У путіна "страшно налякали" Україну відповіддю через посольство рф в Києві

У путіна загрожують Україні "відповідними заходами"

У кремлі відреагували на розірвання договору про оренду землі з посольством росії в Києві й у своїй звичній манері почали погрожувати Україні.

Так, прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков пригрозив "відповідними заходами" у відповідь на рішення Київської міської ради. Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Тут також є земля під посольством України й так далі. Очевидно, що тут будуть відповідні заходи вживатися", — заявив він.

Зазначимо, що у четвер, 20 квітня, Київська міська рада розірвала договір оренди землі із посольством російської федерації у столиці. Таке рішення продиктовано повномасштабним вторгненням росії в Україну. У мерії також запропонували Кабміну повернути майно колишньої дипломатичної установи у власність держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв почав погрожувати Південній Кореї після того, як її президент зробив заяву про можливу військову допомогу Україні. Він заявив, що Південна Корея може мати проблеми через такий вид допомоги.