меведєв вже погрожує Південній Кореї через слова про допомогу Україні

У росії вважають, що постачання озброєння Києву означатиме залучення до конфлікту

У росії почали погрожувати Південній Кореї після того, як її президент Юн Сок Єль заговорив про військову допомогу Україні, якщо вона зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.

Заступник голови Радбезу росії дмитро меведєв у своєму Telegram-каналі почав справжню істерику через заяв Юна. Він наголосив, що ще зовсім недавно країна запевняла, що можливість постачання летальної зброї Києву повністю виключає. Але зараз Південна Корея переглянула свої погляди щодо цього питання.

"З’явилися нові охочі допомогти нашим ворогам. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що в принципі ця держава готова поставляти київському режиму зброю. Притому, що ще нещодавно південнокорейці гаряче запевняли, що можливість постачання летальної зброї Києву повністю виключають", — пише меведєв.

Заступник голови Ради безпеки також почав натякати, що у Південної Кореї нібито через такі дії можуть бути проблеми.

"Цікаво, що скажуть жителі цієї країни, коли побачать найновіші зразки російської зброї у своїх найближчих сусідів – наших партнерів з КНДР?", — підсумував він.

Водночас не втримався від коментаря і прессекретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, заявивши, що військова допомога Україні з боку Південної Кореї означатиме залучення до конфлікту.

"У кремлі шкодують про недружню позицію Сеула по Україні, постачання озброєнь Києву означатиме залучення до конфлікту", — сказав пєсков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт путіна, дмитро медведєв почав загрожувати Гаазі й порадив суддям "дивитися в небо".