Представник росії знову вибухнув погрозами та образами

У Польщі впевнені, що удари по території росії є цілком законними для України. Ці дії не порушують жодних угод із країнами-союзницями.

Про це в інтерв’ю NBC News заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Також він додав, що росія може не боятися війни з НАТО, адже однозначно її програє.

Матеуш Моравецький зазначив, що в росії також розуміють, що не посилять боротьбу з НАТО, а тому ЗСУ не варто боятися бити по військових цілям на території країни-агресора. Такі слова зачепили заступника голови Ради безпеки росії дмитра медведєва. У своєму Twitter він назвав польського прем’єра "тупицею" і пригрозив знищити країну.

"Якийсь тупиця на ім’я Матеуш Моравецький сказав, що Україна має право вдарити по росії, і що його не турбує війна НАТО проти росії, тому що остання скоро її програє. Я не знаю, хто виграє чи програє в такій війні, але, враховуючи роль Польщі як форпосту НАТО в Європі, ця країна обов’язково зникне разом зі своїм дурним прем’єр-міністром", - написав дмитро медведєв, продублюючи заяву англійською та польською мовами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що дмитро медведєв підтримав Віктора Орбана, який назвав Україну "неіснуючою у фінансовому сенсі державою". Представник росії назвав це "сміливою заявою європейського політика".