Південна Корея вперше може надати військову допомогу Україні: названо умову

Південна Корея може вийти за рамки гуманітарної та економічної допомоги в одному випадку

Президент Південної Кореї Юн Сок Єль вперше за час повномасштабної війни в Україні заговорив про можливу військову підтримку нашої країни.

Так, Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за межі гуманітарної та економічної допомоги. Статися це може у тому разі, якщо Україна зазнає великомасштабного цивільного нападу. Про це пише Reuters.

Напередодні державного візиту до США Юн Сок Єль заявив про те, що його уряд вивчає засоби захисту та відновлення нашої країни, так само як Південна Корея отримувала міжнародну допомогу після війни 1950-53 років.

"Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не зможе змиритися, наприклад, великомасштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці", — сказав Юн.

Також президент Південної Кореї додав: щодо підтримки захисту та відновлення країни, на яку незаконно напали, не може бути жодних обмежень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина передала Україні ЗРК Patriot з ракетами та перші комплекси вже прибули до нашої країни.