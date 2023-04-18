ППО Patriot вже в Україні: подробиці

Німеччина передала не лише ЗРК Patriot із ракетами

Німеччина, яка у лютому звітувала про успішне навчання ЗСУ управління комплексами Patriot, повідомила про перші поставки. Як повідомила влада країни, перші комплекси ППО Patriot вже в Україні.

Про це йдеться на офіційній сторінці Бундестагу. Скільки саме систем ППО Patriot отримала Україна, не повідомляється.

Так, влада ФРН відзвітувала про обсяги та темпи військової допомоги Україні. Цього тижня Німеччина передасть Збройним силам України крім "Патріотів" 16 вантажівок Zetros та 2 автомобілі для прикордонників.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна не підтвердив, але й не спростував цю інформацію. Він заявив, що передача ЗРК Patriot — це знакова подія для України, адже система ППО посилиться в рази, а ворожі ракети ще рідше долітатимуть до цілей. Також він висловив сподівання, що слідом за системами Patriot країни-союзниці схвалять передачу бойової авіації, зокрема літаків F-16.

Система ППО Patriot — це американський зенітно-ракетний комплекс, який був створений як універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Наразі цей ЗРК стоїть на озброєнні армії США та їхніх країн-союзників. Оснащений ЗРК ракетами-перехоплювачами та високоефективними РЛС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на передовій в Україні працюють французькі бронемашини AMX-10. Ще їх називають "колісними танками", а міністр оборони України охрестив їх "снайперською гвинтівкою на швидких колесах".