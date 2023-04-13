Німеччина дозволила Польщі передати Україні винищувачі: прем’єр зробив заяву

Скільки саме літаків отримає Україна, невідомо

Німеччина дозволила Польщі передати Україні літаки МіГ-29, які колись стояли на озброєнні ФРН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вже анонсував передачу нової партії винищувачів.

Як повідомляє німецьке видання Spiegel, кількома годинами раніше Польща звернулася до Німеччини за отриманням цього дозволу. Відомо, що німецькі літаки були передані Польщі ще у 2022 році.

Повідомляється, що може йтися про передачу п’яти винищувачів МіГ-29. У свою чергу, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький анонсував передачу Україні новій партії літаків, передає агентство РАР. Під час дебатів, організованих аналітичним центром Atlantic Council у Вашингтоні, прем’єр Польщі зазначив, що армія країни більше не потребує літаків МіГ-29. Проте кількість літаків, які отримає Україна, та терміни їхнього постачання не уточнювалися.

"Ми поставимо ще одну партію (бойових літаків. – Ред.)", – сказав Моравецький.

На сьогоднішній день авіація Польщі налічує 48 винищувачів F-16, а ще 22 винищувачі були направлені на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО. Крім цього, найближчими роками Польща розраховує отримати багатоцільові винищувачі F-35.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Словаччині зробили тривожну заяву про МіГ-29, які передали Україні. Виявилося, що російські техніки мали доступ до цих літаків та могли пошкодити частину деталей.