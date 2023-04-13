Германия разрешила Польше передать Украине истребители: премьер сделал заявление

Сколько именно самолетов получит Украина, неизвестно

Германия разрешила Польше передать Украине самолеты МиГ-29, которые когда-то стояли на вооружении ФРГ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже анонсировал передачу новой партии истребителей.

Как сообщает немецко издание Spiegel, несколькими часами ранее Польша обратилась к Германии за получением этого разрешения. Известно, что немецкие самолеты были переданы Польше еще в 2022 году.

Сообщается, что речь может идти о передаче пяти истребителей МиГ-29. В свою очередь премьер-министр Матеуш Моравецкий анонсировал передачу Украине новой партии самолетов, передает агентство РАР. Во время дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, премьер Польши отметил, что армия страны больше не нуждается в самолетах МиГ-29. Однако количество самолетов, которые получит Украина, и сроки их поставки не уточнялись.

"Мы поставим еще одну партию (боевых самолетов. – Ред.)", – сказал Моравецкий.

На сегодняшний день авиация Польши насчитывает 48 истребителей F-16, а еще 22 истребителя были направлены на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО. Кроме этого, в ближайщие годы Польша расчитывает получить многоцелевые истребители F-35.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Словакии сделали тревожное заявление о МиГ-29, которые передали Украине. Оказалось, что российские техники имели доступ к этим самолетам и могли повредить часть деталей.