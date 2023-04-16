В Ірані через три роки покарали військових, які збили український літак: подробиці

Військові отримали від року до 10 років ув’язнення

Суд в Ірані засудив до тюремного терміну десятьох військовослужбовців, яких визнали відповідальними за збиток українського Boeing-737 у 2020 році.

Як повідомляє Barrons з посиланням на AFP, про рішення було оголошено в офіційному журналі судової влади Ірану 16 квітня.

Зокрема, повідомляється, що командир ЗРК ТОР М-1 отримав 10 років в’язниці, а решту дев’ять було засуджено до різних термінів від 1 до 3 років.

Нагадаємо, пасажирський авіалайнер Boeing 737-800, який мав виконати рейс PS752 маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту рано вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів та дев’ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих — 11 громадян України (з них 9 членів екіпажу), 82 громадяни Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, по 3 — Німеччині та Великій Британії.

11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

У січні 2022 року імена підозрюваних у збитті літака були озвучені у засобах масової інформації.