В Иране спустя три года наказали военных, которые сбили украинский самолет: подробности

Военные получили от года до 10 лет тюремного заключения

Суд в Иране приговорил к тюремному сроку десятерых военнослужащих, которых признали ответственными за сбитие украинского Boeing-737 в 2020 году.

Как информирует Barrons со ссылкой на AFP, о решении было объявлено в официальном журнале судебной власти Ирана 16 апреля.

В частности, сообщается, что командир ЗРК ТОР М-1 получил 10 лет тюрьмы, а остальные девять были приговорены к разным срокам от 1 до 3 лет.

Напомним, пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (из них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — Германии и Великобритании.

11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

В январе 2022 года имена подозреваемых в сбитии самолета были озвучены в средствах массовой информации.