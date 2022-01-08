Авиакатастрофа под Тегераном: названы имена военных, которые могут быть причастны к аварии украинского самолета
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Девяти людям инкриминируют служебную халатность и невыполнение обязанностей, ставших причиной трагедии
Несмотря на то, что Иран отказал в содействии при расследовании авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ, следователям все же удалось установить личности вероятных исполнителей по делу, касаемо летательного аппарата, который был сбит зенитной ракетой в небе над Тегераном.
Согласно информации, которую предоставил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, находившийся в составе расследующей катастрофу международной группы, имена вероятных исполнителей преступления были получены из разных источников. Сейчас проверяется правдивость указанных сведений, пишет "Радио Свобода".
В своей публикации чиновник указал имена военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции (IRGC), которые могут быть причастны к краху рейса PS752 в Иране.
В список тех, кому инкриминируют служебную халатность и ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вошли:
- капитан Мехди Хосрави (командир ТОР М-1),
- первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (оператор),
- третий лейтенант Саед Ахмад Мири (оператор),
- первый лейтенант Магамад Маджид Эслам Дооста,
- капитан Саджад Мохаммади,
- майор Хамед Мабхута,
- второй бригадный генерал Ибрагим Саф Киа,
- бригадный генерал Али Акбар Сейдун,
- военный Иранской Армии полковник Мостаф Фарати.
Напомним, что 8 января 2020 года украинский самолет компании МАУ попал в авиакатастрофу, ведь пролетая небо над Тегераном он был сбит зенитной ракетой. В результате падения летательного аппарата погибли 176 человек, находившиеся на борту — это пассажиры и командование самолета.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Доминикане во время аварийной посадки разбился частный самолет Gulfstream, на борту которого находились девять человек, включая двух членов экипажа. В результате авиакатастрофы выжить не удалось никому.
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