Авиакатастрофа под Тегераном: названы имена военных, которые могут быть причастны к аварии украинского самолета

Девяти людям инкриминируют служебную халатность и невыполнение обязанностей, ставших причиной трагедии

Несмотря на то, что Иран отказал в содействии при расследовании авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ, следователям все же удалось установить личности вероятных исполнителей по делу, касаемо летательного аппарата, который был сбит зенитной ракетой в небе над Тегераном.

Согласно информации, которую предоставил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, находившийся в составе расследующей катастрофу международной группы, имена вероятных исполнителей преступления были получены из разных источников. Сейчас проверяется правдивость указанных сведений, пишет "Радио Свобода".

В своей публикации чиновник указал имена военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции (IRGC), которые могут быть причастны к краху рейса PS752 в Иране.

В список тех, кому инкриминируют служебную халатность и ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вошли:

капитан Мехди Хосрави (командир ТОР М-1),

первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (оператор),

третий лейтенант Саед Ахмад Мири (оператор),

первый лейтенант Магамад Маджид Эслам Дооста,

капитан Саджад Мохаммади,

майор Хамед Мабхута,

второй бригадный генерал Ибрагим Саф Киа,

бригадный генерал Али Акбар Сейдун,

военный Иранской Армии полковник Мостаф Фарати.

Напомним, что 8 января 2020 года украинский самолет компании МАУ попал в авиакатастрофу, ведь пролетая небо над Тегераном он был сбит зенитной ракетой. В результате падения летательного аппарата погибли 176 человек, находившиеся на борту — это пассажиры и командование самолета.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Доминикане во время аварийной посадки разбился частный самолет Gulfstream, на борту которого находились девять человек, включая двух членов экипажа. В результате авиакатастрофы выжить не удалось никому.