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Авиакатастрофа под Тегераном: названы имена военных, которые могут быть причастны к аварии украинского самолета

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Авиакатастрофа украинского самолета в Иране Новость обновлена 08 января 2022, 17:27
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране

Девяти людям инкриминируют служебную халатность и невыполнение обязанностей, ставших причиной трагедии

Несмотря на то, что Иран отказал в содействии при расследовании авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ, следователям все же удалось установить личности вероятных исполнителей по делу, касаемо летательного аппарата, который был сбит зенитной ракетой в небе над Тегераном.

Согласно информации, которую предоставил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, находившийся в составе расследующей катастрофу международной группы, имена вероятных исполнителей преступления были получены из разных источников. Сейчас проверяется правдивость указанных сведений, пишет "Радио Свобода".

В своей публикации чиновник указал имена военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции (IRGC), которые могут быть причастны к краху рейса PS752 в Иране.

В список тех, кому инкриминируют служебную халатность и ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вошли:

  • капитан Мехди Хосрави (командир ТОР М-1),
  • первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (оператор),
  • третий лейтенант Саед Ахмад Мири (оператор),
  • первый лейтенант Магамад Маджид Эслам Дооста,
  • капитан Саджад Мохаммади,
  • майор Хамед Мабхута,
  • второй бригадный генерал Ибрагим Саф Киа,
  • бригадный генерал Али Акбар Сейдун,
  • военный Иранской Армии полковник Мостаф Фарати.

Напомним, что 8 января 2020 года украинский самолет компании МАУ попал в авиакатастрофу, ведь пролетая небо над Тегераном он был сбит зенитной ракетой. В результате падения летательного аппарата погибли 176 человек, находившиеся на борту — это пассажиры и командование самолета.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Доминикане во время аварийной посадки разбился частный самолет Gulfstream, на борту которого находились девять человек, включая двух членов экипажа. В результате авиакатастрофы выжить не удалось никому.

Теги:
#Авиакатастрофа #Иран #МАУ #Рейс #Виновные
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране
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