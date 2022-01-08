Авіакатастрофа під Тегераном: названі імена військових, які можуть бути причетні до аварії українського літака

Дев'яти людям інкримінують службову недбалість та невиконання службових обов'язків, які стали причиною трагедії

Попри те, що Іран відмовив у сприянні під час розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ, слідчим все ж вдалося встановити особи ймовірних виконавців у справі щодо збиття літального апарату зенітною ракетою у небі над Тегераном.

Згідно з інформацією, яку надав заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який перебував у складі міжнародної групи, що розслідує катастрофу, імена ймовірних виконавців злочину були отримані з різних джерел. Зараз перевіряється правдивість вказаних відомостей, — пише "Радіо Свобода".

У власній публікації посадовець вказав імена військовослужбовців нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC), які можуть бути причетними до краху рейсу PS752 в Ірані.

Серед тих, кому наразі інкримінують службову недбалість та неналежне виконання своїх обов'язків, увійшли:

капітан Мехді Хосраві (командир ТОР М-1),

перший лейтенант Мейсам Хейроллахі (оператор),

третій лейтенант Саєд Ахмад Мірі (оператор),

перший лейтенант Магамад Маджід Еслам Дооста,

капітан Саджад Мохаммаді,

майор Хамед Мабхута,

другий бригадний генерал Ібрагім Саф Кіа,

бригадний генерал Алі Акбар Сейдун,

військовий Іранської Армії полковник Мостаф Фараті.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року український літак компанії МАУ потрапив в авіакатастрофу, адже пролітаючи небо над Тегераном був збитий зенітною ракетою. В результаті падіння літального апарату загинуло 176 осіб, які перебували на борту — це пасажири та командування літака.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Домінікані під час аварійної посадки розбився приватний літак Gulfstream, на борту якого перебувало дев'ять осіб, включно з двома членами екіпажу. В результаті авіакатастрофи вижити не вдалося нікому.