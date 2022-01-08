Авіакатастрофа під Тегераном: названі імена військових, які можуть бути причетні до аварії українського літака
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Дев'яти людям інкримінують службову недбалість та невиконання службових обов'язків, які стали причиною трагедії
Попри те, що Іран відмовив у сприянні під час розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ, слідчим все ж вдалося встановити особи ймовірних виконавців у справі щодо збиття літального апарату зенітною ракетою у небі над Тегераном.
Згідно з інформацією, яку надав заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який перебував у складі міжнародної групи, що розслідує катастрофу, імена ймовірних виконавців злочину були отримані з різних джерел. Зараз перевіряється правдивість вказаних відомостей, — пише "Радіо Свобода".
У власній публікації посадовець вказав імена військовослужбовців нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC), які можуть бути причетними до краху рейсу PS752 в Ірані.
Серед тих, кому наразі інкримінують службову недбалість та неналежне виконання своїх обов'язків, увійшли:
- капітан Мехді Хосраві (командир ТОР М-1),
- перший лейтенант Мейсам Хейроллахі (оператор),
- третій лейтенант Саєд Ахмад Мірі (оператор),
- перший лейтенант Магамад Маджід Еслам Дооста,
- капітан Саджад Мохаммаді,
- майор Хамед Мабхута,
- другий бригадний генерал Ібрагім Саф Кіа,
- бригадний генерал Алі Акбар Сейдун,
- військовий Іранської Армії полковник Мостаф Фараті.
Нагадаємо, що 8 січня 2020 року український літак компанії МАУ потрапив в авіакатастрофу, адже пролітаючи небо над Тегераном був збитий зенітною ракетою. В результаті падіння літального апарату загинуло 176 осіб, які перебували на борту — це пасажири та командування літака.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Домінікані під час аварійної посадки розбився приватний літак Gulfstream, на борту якого перебувало дев'ять осіб, включно з двома членами екіпажу. В результаті авіакатастрофи вижити не вдалося нікому.
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