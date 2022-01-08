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Авіакатастрофа під Тегераном: названі імена військових, які можуть бути причетні до аварії українського літака

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Авіакатастрофа українського літака в Ірані Новина оновлена 08 січня 2022, 17:27
Авіакатастрофа українського літака в Ірані

Дев'яти людям інкримінують службову недбалість та невиконання службових обов'язків, які стали причиною трагедії

Попри те, що Іран відмовив у сприянні під час розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ, слідчим все ж вдалося встановити особи ймовірних виконавців у справі щодо збиття літального апарату зенітною ракетою у небі над Тегераном.

Згідно з інформацією, яку надав заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який перебував у складі міжнародної групи, що розслідує катастрофу, імена ймовірних виконавців злочину були отримані з різних джерел. Зараз перевіряється правдивість вказаних відомостей, — пише "Радіо Свобода".

У власній публікації посадовець вказав імена військовослужбовців нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC), які можуть бути причетними до краху рейсу PS752 в Ірані.

Серед тих, кому наразі інкримінують службову недбалість та неналежне виконання своїх обов'язків, увійшли:

  • капітан Мехді Хосраві (командир ТОР М-1),
  • перший лейтенант Мейсам Хейроллахі (оператор),
  • третій лейтенант Саєд Ахмад Мірі (оператор),
  • перший лейтенант Магамад Маджід Еслам Дооста,
  • капітан Саджад Мохаммаді,
  • майор Хамед Мабхута,
  • другий бригадний генерал Ібрагім Саф Кіа,
  • бригадний генерал Алі Акбар Сейдун,
  • військовий Іранської Армії полковник Мостаф Фараті.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року український літак компанії МАУ потрапив в авіакатастрофу, адже пролітаючи небо над Тегераном був збитий зенітною ракетою. В результаті падіння літального апарату загинуло 176 осіб, які перебували на борту — це пасажири та командування літака.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Домінікані під час аварійної посадки розбився приватний літак Gulfstream, на борту якого перебувало дев'ять осіб, включно з двома членами екіпажу. В результаті авіакатастрофи вижити не вдалося нікому.

Теги:
#Авіакатастрофа #Іран #МАУ #Рейс #Винні
Авіакатастрофа українського літака в Ірані
Світ
Авіакатастрофа під Тегераном: названі імена військових, які можуть бути причетні до аварії українського літака
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Авіакатастрофа українського літака в Ірані
Авіакатастрофа під Тегераном: названі імена військових, які можуть бути причетні до аварії українського літака
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