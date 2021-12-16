Не вижив ніхто: у Домінікані розбився приватний літак із відомим продюсером на борту (фото,відео)

Поки що причина вимушеної посадки літака невідома

У Домінікані під час аварійної посадки розбився приватний літак Gulfstream. В результаті авіакатастрофи загинули 9 людей, серед яких семеро пасажирів та два члени екіпажу.

Як повідомляє видання CNN, трагедія сталася в аеропорту Лас Америкас у середу, 15 грудня.

Попередньо відомо, що літак прямував рейсом з Домінікани до Маямі. На борту перебували семеро пасажирів, шестеро з них — іноземці, один — домініканець. Не вижив ніхто, у тому числі й екіпаж.

Яка причина вимушеної посадки Gulfstream поки що невідомо. За вказаним фактом тривають перевірки.

Також відзначимо, що згідно з інформацією видання National Post, у списку пасажирів був відомий пуерто-риканський музичний продюсер Хосе Анхель Ернандес зі своєю дружиною та 4-річною дитиною.

Загиблі Хосе Анхель Ернандес з дружиною та сином

Чоловік, загибель якого шокувала представників шоубізнесу у Латинській Америці, писав музику для Flow La Movie.

Раніше "Телеграф" писав, як у північній частині озера Мічиган (США) розбився пасажирський літак. В результаті катастрофи трагічно загинули четверо людей і травмувалася 11-річна дитина.