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У США розбився пасажирський літак: з’явилися фото загиблих

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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У США в авіакатастрофі загинуло 4 особи Новина оновлена 15 листопада 2021, 08:57
У США в авіакатастрофі загинуло 4 особи

Внаслідок аварії літака вижити вдалося лише одній людині — дитині

На острові Бівер у північній частині озера Мічиган в однойменному штаті США 14 листопада відбулася авіакатастрофа. З невідомих поки що причин аварії зазнав легкомоторний літак Britton-Norman BN-2A авіакомпанії Island Airways. Внаслідок трагедії загинули четверо людей, і ще одна пасажирка — 11-річна дівчинка — зазнала тяжких травм.

За інформацією Associated Press, серед загиблих — пілот, а також подружжя Кейт Ліз та Адам Кендал, які хотіли відкрити на острові виноробню.

Загиблі Кейт Ліз та Адам Кендалл
Загиблі Кейт Ліз та Адам Кендалл
Американка прилетіла на острів, щоб відкрити виноробню
Американка прилетіла на острів, щоб відкрити виноробню

Загинув і місцевий рієлтор Майк Пердью, проте його 11-річній дочці дивом удалося вижити. Нині за її життя борються медики.

Зазначимо, що авіакатастрофи у цій місцевості — велика рідкість. Минулого разу літак розбивався тут 20 років тому, проте пасажирці та її дітям тоді вдалося вижити.

Раніше "Телеграф" повідомляв про авіакатастрофу Ан-12 у російському Сибіру. Серед 7 жертв – двоє українців: другий пілот – 50-річний Олег Щучка, а також 60-річний Олександр Чуприненко.

Також ми публікували момент падіння літака у Підмосков’ї, де також загинули люди.

Теги:
#США #Авіакатастрофа #Літак #Загиблі
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