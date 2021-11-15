У США розбився пасажирський літак: з’явилися фото загиблих

Внаслідок аварії літака вижити вдалося лише одній людині — дитині

На острові Бівер у північній частині озера Мічиган в однойменному штаті США 14 листопада відбулася авіакатастрофа. З невідомих поки що причин аварії зазнав легкомоторний літак Britton-Norman BN-2A авіакомпанії Island Airways. Внаслідок трагедії загинули четверо людей, і ще одна пасажирка — 11-річна дівчинка — зазнала тяжких травм.

За інформацією Associated Press, серед загиблих — пілот, а також подружжя Кейт Ліз та Адам Кендал, які хотіли відкрити на острові виноробню.

Загиблі Кейт Ліз та Адам Кендалл

Американка прилетіла на острів, щоб відкрити виноробню

Загинув і місцевий рієлтор Майк Пердью, проте його 11-річній дочці дивом удалося вижити. Нині за її життя борються медики.

Зазначимо, що авіакатастрофи у цій місцевості — велика рідкість. Минулого разу літак розбивався тут 20 років тому, проте пасажирці та її дітям тоді вдалося вижити.

Раніше "Телеграф" повідомляв про авіакатастрофу Ан-12 у російському Сибіру. Серед 7 жертв – двоє українців: другий пілот – 50-річний Олег Щучка, а також 60-річний Олександр Чуприненко.

Також ми публікували момент падіння літака у Підмосков’ї, де також загинули люди.