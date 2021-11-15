В США разбился пассажирский самолет: появились фото погибших
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 9
В результате крушения самолета выжить удалось лишь одному человеку — ребенку
На острове Бивер в северной части озера Мичиган в одноименном штате США 14 ноября произошла авиакатастрофа. По неизвестным пока причинам крушение потерпел легкомоторный самолет Britton-Norman BN-2A авиакомпании Island Airways. В результате трагедии погибли четыре человека, и еще одна пассажирка — 11-летняя девочка — получила тяжелейшие травмы.
По информации Associated Press, среди погибших — пилот, а также супруги Кейт Лиз и Адам Кендалл, которые хотели открыть на острове винодельню.
Погиб и местный риелтор Майк Пердью, однако его 11-летней дочери чудом удалось выжить. Сейчас за ее жизнь борются медики.
Отметим, что авиакатастрофы в этой местности — большая редкость. В прошлый раз самолет разбивался здесь 20 лет назад, однако пассажирке и ее детям тогда удалось выжить.
Ранее "Телеграф" сообщал об авиакатастрофе Ан-12 в российской Сибири. Среди 7 жертв — двое украинцев: второй пилот — 50-летний Олег Щучка, а также 60-летний Александр Чуприненко.
Также мы публиковали момент падения самолета в Подмосковье, где также погибли люди.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-