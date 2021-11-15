Укр

В США разбился пассажирский самолет: появились фото погибших

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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В США в авиакатастрофе погибло 4 человека Новость обновлена 15 ноября 2021, 08:33
В США в авиакатастрофе погибло 4 человека

В результате крушения самолета выжить удалось лишь одному человеку — ребенку

На острове Бивер в северной части озера Мичиган в одноименном штате США 14 ноября произошла авиакатастрофа. По неизвестным пока причинам крушение потерпел легкомоторный самолет Britton-Norman BN-2A авиакомпании Island Airways. В результате трагедии погибли четыре человека, и еще одна пассажирка — 11-летняя девочка — получила тяжелейшие травмы.

По информации Associated Press, среди погибших — пилот, а также супруги Кейт Лиз и Адам Кендалл, которые хотели открыть на острове винодельню.

Погибшие Кейт Лиз и Адам Кендалл
Погибшие Кейт Лиз и Адам Кендалл
Американка прилетела на остров, чтобы открыть винодельню
Американка прилетела на остров, чтобы открыть винодельню

Погиб и местный риелтор Майк Пердью, однако его 11-летней дочери чудом удалось выжить. Сейчас за ее жизнь борются медики.

Отметим, что авиакатастрофы в этой местности — большая редкость. В прошлый раз самолет разбивался здесь 20 лет назад, однако пассажирке и ее детям тогда удалось выжить.

Ранее "Телеграф" сообщал об авиакатастрофе Ан-12 в российской Сибири. Среди 7 жертв — двое украинцев: второй пилот — 50-летний Олег Щучка, а также 60-летний Александр Чуприненко.

Также мы публиковали момент падения самолета в Подмосковье, где также погибли люди.

Теги:
#США #Авиакатастрофа #Самолет #Погибшие
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