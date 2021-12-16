Не выжил никто: в Доминикане разбился частный самолет с известным продюсером на борту (фото, видео)

Пока причина вынужденной посадки самолета неизвестна

В Доминикане в ходе аварийной посадки разбился частный самолет Gulfstream. В результате авиакатастрофы погибли 9 человек, среди которых семь пассажиров и два члена экипажа.

Как сообщает издание CNN, трагедия произошла в аэропорту Лас Америкас в среду, 15 декабря.

Предварительно известно, что самолет следовал рейсом из Доминиканы в Майами. На борту находились семь пассажиров, шестеро из них – иностранцы, один – доминиканец. Не выжил никто, в том числе экипаж.

Какая причина вынужденной посадки Gulfstream пока неизвестна. По указанному факту продолжаются проверки.

Также отметим, что, согласно информации издания National Post, в списке пассажиров был известній пуэрто-риканский музыкальный продюсер Хосе Анхель Эрнандес со своей женой и 4-летним ребенком.

Погибшие Хосе Анхель Эрнандес с женой и сыном

Мужчина, гибель которого шокировала представителей шоу-бизнеса в Латинской Америке, писал музыку для Flow La Movie.

Ранее "Телеграф" писал, как в северной части озера Мичиган (США) разбился пассажирский самолет. В результате катастрофы трагически погибли четыре человека и травмировался 11-летний ребенок.