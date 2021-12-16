Не выжил никто: в Доминикане разбился частный самолет с известным продюсером на борту (фото, видео)
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Пока причина вынужденной посадки самолета неизвестна
В Доминикане в ходе аварийной посадки разбился частный самолет Gulfstream. В результате авиакатастрофы погибли 9 человек, среди которых семь пассажиров и два члена экипажа.
Как сообщает издание CNN, трагедия произошла в аэропорту Лас Америкас в среду, 15 декабря.
Предварительно известно, что самолет следовал рейсом из Доминиканы в Майами. На борту находились семь пассажиров, шестеро из них – иностранцы, один – доминиканец. Не выжил никто, в том числе экипаж.
Какая причина вынужденной посадки Gulfstream пока неизвестна. По указанному факту продолжаются проверки.
Также отметим, что, согласно информации издания National Post, в списке пассажиров был известній пуэрто-риканский музыкальный продюсер Хосе Анхель Эрнандес со своей женой и 4-летним ребенком.
Мужчина, гибель которого шокировала представителей шоу-бизнеса в Латинской Америке, писал музыку для Flow La Movie.
Ранее "Телеграф" писал, как в северной части озера Мичиган (США) разбился пассажирский самолет. В результате катастрофы трагически погибли четыре человека и травмировался 11-летний ребенок.
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