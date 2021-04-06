Катастрофа МАУ в Иране: под суд отправят 10 чиновников

Вину за авиакатастрофу украинского самолета компании МАУ, который 8 января 2020 года в небе над Тегераном сбила зенитная ракета, понесут 10 чиновников Ирана. Об обвинении по делу убийства 176 пассажиров и экипажа сегодня сообщил местный прокурор.

По информации агентства AP, отчет о том, что рейс PS752 потерпел крушение из-за человеческой ошибки, обнародовали еще в прошлом месяце. Однако на Тегеран обрушились с международной критикой: дескать, в документе нет имен тех, кто виновен в трагедии. Теперь же военный прокурор иранской столицы Голамаббас Торки объявил обвинительные заключения 10 военным.

«Было проведено серьезное и точное расследование, и были вынесены обвинительные заключения в отношении 10 виновных», - говорит прокурор.

К слову, объявление сделали всего за несколько часов до встречи представителей Ирана и пяти мировых держав, остающихся в ядерном соглашении, в Вене, где США должны начать непрямые переговоры с Тегераном.

Напомним, что Иран признал свою вину в крушении украинского Boeing 737-800 не сразу, а спустя три дня после трагедии. Военные заявили, что приняли пассажирский самолет за американскую ракету.

Как ранее сообщал "Телеграф", глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал циничной попыткой Ирана скрыть реальные причины катастрофы Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), списав все случившееся на ошибку оператора системы ПВО.