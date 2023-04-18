"Снайперська гвинтівка на колесах": з’явилося відео французьких легких танків для українських морпіхів

Міністр оборони подякував Франції за допомогу

Бойові машини AMX-10, які прибули в Україну ще у лютому, показали у дії. Ще їх називають "колісними танками", а передала їх Україні Франція.

Відео роботи бронемашин показав у своєму Twitter міністр оборони України Олексій Резніков. Працюватимуть на них морські піхотинці.

"Українські морпіхи вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10! Ми разом із нашими воїнами покаталися на ній і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах", — написав глава Міноборони під відео.

Олексій Резніков подякував за військову допомогу своєму колезі з Франції Себастьяну Лекорню та президенту дружньої країни Еммануелю Макрону. Він наголосив, що сучасна техніка допоможе Україні скоріше звільнити свої землі від окупантів.

"Звичайно, дякую всім людям Франції за потужну підтримку! Ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть нам у звільненні нашої території. Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братство. Хай живе Франція! Хай живе Україна!", — додав Резніков.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що окупанти нібито захопили німецький танк Leopard у Херсонській області. Однак у мережі висміяли заяви ворога.