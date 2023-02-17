Французькі легкі танки вже їдуть до України: чим вони допоможуть ЗСУ на фронті

Передана Францією техніка може суттєво повпливати на розвиток бойових дій на фронті

Київ нарешті отримав першу партію з 14 колісних бойових машин AMX-10RC. Це сталося вже після того, як українські екіпажі пройшли тренування у найстарішому навчальному центрі — "Сомюрській кавалерійській школі". Проте термін поставки перших машин, яка була анонсована Парижем ще у січні, став дещо коротшим, аніж розраховували союзники.

За даними французького видання Forces Operations Blog, у тренувальних центрах українських військових навчали не лише вести "бронетанкову розвідку". Відпрацьовували й інше, більш "лобове" використання AMX-10RC Збройними силами. Тобто у вигляді так званих "легких колісних танків".

Варто додати, що Франція оголосила про своє рішення надати Україні AMX-10RC до ЗСУ на початку січня, окресливши терміни передачі більше десятка бойових машин упродовж двох місяців, однак Київ отримав їх значно раніше.

Наразі достеменно невідомо, чи вивільнення машин сталося швидше, чи курс тренувань для українських військових скоротили у рази, однак для передачі першої партії машин Парижу знадобилося 40 діб з моменту публічно оголошеної інформації про їх передачу.

Зазначимо також, що наразі у ЗМІ шириться різна загальна кількість AMX-10RC, які Франція готова надати Україні: дехто пише про три десятки бойових машин, а деякі — про 40 одиниць. Однак дані щодо причин такої поступової передачі у всіх однакові — вона пов'язана із вузькою пропускною спроможністю французького навчального закладу. Не менш вагомими причинами є й питання ремонту та відновлення цього типу техніки.

AMX-10 RC є французькою бойовою броньованою машиною (колісний винищувач танків), котра використовується безпосередньо для розвідувальних цілей. Цей тип техніки надійшов на озброєння французької армії ще у 1981 році. Однак вже з 2021 року на заміну їм приходять більш модернові EBRC Jaguar. Їх лобова броня витримує обстріл із 23-мм гармат, а бічна – із 14,5 мм калібру. Посередині AMX-10 встановлена французька гармата F2 MECA L/47.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що саме Франція спільно з Італією, які пообіцяли відправити Україні потужні системи ППО ЗРК SAMP/T, заявили про плани закупити для них 700 ракет Aster-30, частину з яких також передадуть Києву.