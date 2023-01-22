Україна незабаром отримає новітній франко-італійський ЗРК: подробиці (відео)

SAMP/T здатний збивати не тільки крилаті ракети, а й навіть балістичні.

Підготовка Італії з французькою стороною до передачі Україні новітній системі ППО SAMP/T вже близька до завершення. При цьому терміни постачання поки що не називаються.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю Corriere della Sera розповів про новий — шостий пакет допомоги нашій країні. За його словами, до нього можуть увійти франко-італійські ЗРК середньої дальності SAMP/T.

"Готується шостий пакет, який включає системи ППО. Міністр Кулеба подякував за надану підтримку, я повторив, що вона продовжуватиметься. У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP/T, і в будь-якому випадку є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно", — Каже Таяні.

При цьому глава МЗС додав, що туди входитимуть і "інші речі, над якими ми працюємо конфіденційно".

Що собою представляють ЗРК SAMP/T

SAMP/T одна із нових європейських комплексів ЗРК. Його було ухвалено на озброєння відносно нещодавно — 2014 року. Цей комплекс здатний збивати як крилаті ракети, а й навіть балістичні.

Характеристики:

Дальність знищення літаків: 100 км;

Дальність знищення балістичних ракет: до 30-35 км;

Висота знищення цілей: до 25 км;

Маса бойової частини зенітної ракети: 15-20 кг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Німеччина також виявила бажання посилити протиповітряну оборону України. Новий голова Бундесверу заявив, що у новому пакеті допомоги основний акцент буде зроблено саме на ППО.

Варто зазначити, що в Україні вже працюють системи, які нам передавали партнери. Військові вперше показали світлини ЗРК IRIS-T в Україні.