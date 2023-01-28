Гігантське замовлення на ракети: Франція та Італія готують подарунок Україні

Загальна вартість ракет, які планують придбати союзники, приблизно 2 мільярди євро

Італія та Франція, котрі вже найближчим часом відправлять Україні потужні системи протиповітряної оборони ЗРК SAMP/T, готові спільно закупити для них 700 ракет Aster-30.

Як повідомило французьке видання l’Opinion, загальна вартість боєприпасів складає 2 мільярди євро, однак скільки саме ракет нададуть Україні, поки залишається невідомим, адже частину з них країни-союзники планують залишити у себе.

"За нашою інформацією, це гігантське замовлення, яке Франція та Італія вирішили зробити разом цієї п’ятниці", — йдеться у матеріалі.

Домовленість щодо закупівлі семи сотень Aster-30 була досягнута під час зустрічі міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню спільно з його італійським колегою Гвідо Крозетто. Про що Лекорню повідомив проінформував на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні в Римі ми розділили спільну волю продовжувати підтримувати Україну, убезпечити Середземне море перед обличчям нових загроз і нарощувати наші спільні виробничі можливості, зокрема в галузі протиповітряної оборони", — написав французький міністр.

Варто додати, що система ППО SAMP/T була франко-італійським консорціумом. Вона здатна одночасно відстежувати до десяти цілей і перехоплювати їх. Під прицілом потужного ППО можуть бути не лише крилаті, а й балістичні ракети.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вже найближчим часом Україна може отримати від Німеччини сотні високоточних ракет Brimstone. Крім того, країна-союзник розглядає ймовірність передати Києву ще й потужних танків Challenger 2.