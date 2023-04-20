За прикладом Лаври: влада Києва ухвалила рішення щодо російського посольства

Рішення підтримали 73 депутати Київської міськради

Київська міська рада у четвер, 20 квітня, розірвала договір оренди землі з посольством росії в українській столиці. Майно колишньої дипустанови хочуть повернути у власність держави.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Посольство країни-агресора припинило свою роботу в Україні минулого року напередодні війни.

"За" таке рішення проголосували 73 депутати. Нагадаємо, що посольство росії розташоване в Києві за адресою Повітрофлотський проспект, 27.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора — росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", — написав очільник столиці.

Як сказано в проекті рішення, опублікованому на сайті Київської міськради, це рішення продиктоване повномасштабним вторгненням посії в Україну та розірванням дипломатичних відносин з агресором. Про це у день початку війни, 24 лютого 2022 року, заявили у МЗС України.

У пояснювальній записці сказано, що розірвання договору оренди дозволить територіальному товариству Києва "викорінити випадки надання пільгових умов у питаннях земельних відносин інституціям російської федерації та сприятиме раціональному використанню землі у столиці".

Раніше "Телеграф" розповідав, що з УПЦ МП розірвали договір оренди на храми Києво-Печерської лаври. Священиків зобов'язали виселитися до кінця березня, але без скандалів не обійшлося. Після того, як проросійські священики почали виносити з Лаври ікони та інші речі, майно Національного заповідника визнали власністю держави.