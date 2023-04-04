У посольстві Лівану у Києві таємниче зникли 300 тисяч доларів — ЗМІ

До розтрати 300 тисяч доларів може бути причетний помічник посла, який зник після повернення до Лівану

Ліван розпочав розслідування ймовірного розкрадання 300 тисяч доларів у посольстві у Києві. Зараз Ліван зазнає нестачі грошей, тому намагається скоротити витрати на дипломатичні місії.

Про це повідомляє видання Alarabiya із посиланням на джерела AFP серед представників судової влади. Про фінансові махінації стало відомо ще у вересні минулого року.

Попереднє розслідування показало, що приблизно 318 000 доларів США було розкрадено із коштів посольства, у тому числі для консульських послуг, особливо "за продовження паспорта". МЗС Лівану цього нібито одразу не помітило, тому розслідування не розпочалося вчасно.

Наразі в посольстві Лівану в Україні ведеться судове розслідування. Вже було допитано посла Алі Дахера і одного з його помічників до того моменту, коли їх відкликали назад до Бейрута. Резиденція, де мешкав посол, зараз теж перебуває під слідством.

Гроші було перераховано на рахунок в одному з українських банків, який відкрито на ім’я співробітника посольства. За його словами, гроші нібито були спрямовані назад до Лівану. Також відомо, що помічник посла зник після того, як повернувся до Бейрута. Головний прокурор Лівану видав заборону на виїзд із країни для нього та його дружини-українки.

Також джерела повідомляють, що дипмісія Лівану в Україні значною мірою була припинена після 24 лютого 2022 року. А за даними ООН, з кінця 2019 року Ліван зіткнувся з руйнівною економічною кризою, внаслідок якої понад 80% населення опинилися за межею бідності.

Місцева валюта втратила більшу частину своєї вартості, а купівельна спроможність працівників державного сектора, зарплати яких переважно залишалися на колишньому рівні, скоротилася. 2022 року МЗС Лівану запропонувало призупинити роботу в 17 закордонних представництвах, щоб скоротити витрати. До списку потрапив і Київ, але остаточного рішення поки що не ухвалено.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кого призначали до Наглядової ради "Укрпошти". Серед членів Наглядової ради опинилися донька міністра часів Януковича та підозрювана у розкраданнях великих сум.