Щоб не піти за грати, віддасть ЗСУ 100 млн гривень: НАБУ поставило крапку у справі топ-чиновника

Чиновник має перевести гроші на спеціальний рахунок до Фонду United 24 на спільний проект "Армія дронів" протягом п’яти днів

Колишній менеджер скандальної компанії Burisma Group, якого визнано винним у спробі підкупу керівництва НАБУ та САП, пішов на угоду зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і готовий перерахувати на закупівлю дронів для ЗСУ 100 млн гривень.

Про це сьогодні, 28 березня, повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України. У матеріалі не називають імені фігуранта справи, але, за даними Центру протидії корупції, йдеться про Андрія Кічу, який працював у компанії Burisma Group Миколи Злочевського і якого називали його "правою рукою".

Так, колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винності, укладену між прокурором САП та одним із колишніх керівників групи компаній, афілійованою з ексміністром екології та природних ресурсів часів президента Віктора Януковича.

"Згідно з угодою, суд визнав колишнього менеджера компанії Burisma Group винним у пособництві у наданні неправомірної вигоди особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення нею дій на користь третьої особи з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб", — йдеться у повідомленні.

Ексменеджеру призначили покарання у вигляді п’яти років ув’язнення. Однак, на підставі ст. 75 КК України, суд звільнив його від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на один рік.

За умовами угоди, Кіча визнав свою провину, далі він співпрацюватиме зі стороною звинувачення, а також протягом п’яти днів йому потрібно перерахувати 100 млн гривень, які підуть за закупівлю дронів для української армії.

У НАБУ зазначили, що керівника групи компаній, афілійованої з Миколою Злочевським, колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, було затримано в червні 2020 року разом з іншими особами на спробі надання хабаря у розмірі 5 млн дол. керівництву антикорупційних органів. Цю суму фігуранти справи хотіли передати за припинення кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології, досудове розслідування в якому здійснювало НАБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ексчиновник Міністерства оборони України пропонував хабар директору департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрію Бойку у розмірі 24 млн гривень.