Ексчиновника Міноборони засуджено за дачу багатомільйонного хабара: ЗМІ дізналися його ім’я

Колишній чиновник Міноборони може оскаржити свій вирок за дачу хабара протягом 30 днів

Колишнього чиновника Міноборони, який пропонував хабар у розмірі 24 млн гривень, засуджено Вищим антикорупційним судом на 4,6 років позбавлення волі. Вирок було оголошено колегією суддів 24 березня.

Про це розповіли у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі України. За інформацією "Української правди", йдеться про екс-чиновника Дмитра Комаху, який запропонував хабар директорові департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрію Бойку.

Хабар був запропонований за позитивний аудит облаштування об’єкта спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України" під назвою "Фортеця". Суд визнав Комаху винним та призначив покарання у вигляді 4 років та 6 місяців позбавлення волі. Вирок суду можна оскаржити протягом 30 днів з дня його оголошення, подавши скаргу до Антикорупційної палати ВАКС.

"Суд підтримав позицію прокурора САП та визнав указану особу винуватою у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди… За вироком суду колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі", — повідомили у САП.

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