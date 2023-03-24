Утрьох зґвалтували 14-річну школярку: рішення суду над підлітками на Закарпатті розлютило мережу

Підлітки свою провину визнали

Суд поставив крапку у резонансному злочині на Закарпатті, коли кілька підлітків зґвалтували свою односельчанку. Вирок не на жарт обурив наших громадян.

Вся річ у тому, що за групове зґвалтування неповнолітнім підліткам присудили умовний термін із випробувальним терміном у два роки, а батьків правопорушників зобов’язали виплатити потерпілій по 60 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, що в одному із сіл Закарпаття троє неповнолітніх (двоє по 15 років та один -14) наприкінці серпня 2021 року затягли свою 14-річну подругу до підвалу, де побили, а потім по черзі зґвалтували. Те, що відбувається, підлітки знімали на телефон, а відео потім опублікували в мережі.

Під час судового засідання всі троє підлітків свою провину визнали, розкаялися та казали, що частково компенсували потерпілій моральну шкоду. Мами підозрюваних у свою чергу зазначали, що їхні діти виховуються у добрих умовах, забезпечені всім необхідним для життя та навчання, але пояснити їхню поведінку не змогли. Класні керівники підлітків та представник служби у справах дітей позитивно характеризували хлопців, казали, що скарг на їхню поведінку не було і вважали, що достатнім для підлітків буде покарання, яке не передбачає ув’язнення.

Потерпіла в суді розповіла, що товаришувала до цього зі своїми кривдниками і пішла до підвалу добровільно, не знаючи, що вони планують робити. Про те, що сталося, вона нікому не розповідала, бо їй було соромно і страшно. Однокласниці дівчини в суді стверджували, що школярка зізналася їм про те, що сталося лише після того, як вся школа побачила відео. Після події дівчина, за словами подруг, стала похмурою та замкненою, це було травматично для неї. Поліцію вже після розголосу у селі викликала бабуся потерпілої дівчини.

Заслухавши позиції всіх сторін, суд визнав підлітків винними за статтею групове згвалтування та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ять років, проте звільнив від покарання, призначивши всім трьом фігурантам випробувальний термін у два роки.

Дівчина просила компенсувати їй моральну шкоду у сумі 390 тис. грн., проте суд зобов’язав кожного з хлопців виплатити потерпілій по 60 тис. грн. Крім того, підлітки мають відшкодувати 25,6 тис. грн. за проведення експертиз.

У мережі обурилися вироком для злочинців, який, на думку багатьох, є занадто м’яким покаранням за скоєне.

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