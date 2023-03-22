Скандал довкола п'яних вечірок у Києві: що зараз відбувається з фігурантами гучної історії

"Телеграф" з'ясовував обставини резонансного кейсу, який шокував усю країну

Історія довкола "п’яних вечірок" із зґвалтуванням дівчат у Києві продовжується і обростає новими обставинами. Так, 22 березня стало відомо, що співробітники Національної поліції Київської області оголосили про підозру третьому фігуранту резонансного кейсу, який шокував Україну. "Телеграф" з'ясовував про нові обставини цієї скандальної історії та виясняв, що зараз із її фігурантами.

Слідство ще триває

Нагадаємо, компанія молодих людей з Івано-Франківська запрошувала на вечірки дівчат, доводила їх до стану безпорадності (за версією слідства, у спиртне зловмисники підмішували транквілізатор), після чого змушувала їх виконувати непристойні дії сексуального характеру. Все це фіксувалося на відео, після чого такий пікантний контент поширювався в соцмережах.

У прес-службі Нацполіції Київщини повідомляють, що третьому фігуранту справи про п’яні вечірки загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до семи років.

За даними правоохоронців, слідство встановило, що цей 21-річний блогер, якому оголосили підозру, був співучасником сексуального насильства та вчинення відеофіксації злочинних дій.

За словами очільника облполіції, генерала МВС Андрія Нєбитова, наразі двох організаторів безчинства затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Обом цим фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 301 КК України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів.

Слідчі дії. Фото - kv.npu.gov.ua

Слідчі Київщини звернулися до суду з клопотанням про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування наразі триває. Зараз правоохоронці встановлюють інших потерпілих від злочинної діяльності фігурантів, зазначають у Нацполі.

Речові докази. Фото - kv.npu.gov.ua

Фото - kv.npu.gov.ua

Як уточнили "Телеграфу" в пресслужбі Національної поліції Київщини, наразі у справі у якості підозрюваних дійсно фігурують три молодика. Їм інкримінують статті 153-тю і 301-шу Кримінального кодексу України. Одній особі оголошено підозру за статтею 153 (скоєння сексуального насильства); ще одному оголошено підозру про виготовлення і розповсюдження порнографічної продукції (стаття 301); а ще одному фігуранту правоохоронці оголосили підозру за двома цими статтями.

На початку лютого після обшуків і затримання на час слідства суд розпорядився помістити двох фігурантів в ІТТ.

За даними "Суспільного", мова ідеться про 19-річного блогера Андрія Ярину та його друга Ярослава Домбровського (теж блогер, і за версією слідства — нібито співорганізатор оргій). Вони залишатимуться під вартою щонайменше до 1 квітня 2023 року.

Андрій Ярина. Фото - suspilne.media

Ярослав Домбровський

Ярина — з Хмельницької області. На суді стверджував, що офіційно не працевлаштований ніде. Підозрюваний також відкидав звинувачення у зґвалтуванні та цинічно намагався перекласти свою провину на дівчат.

Скриншот з соцмереж

Скриншот з соцмереж

Крім того, Ярина казав, що проводив онлайн-трансляції своїх вечірок начебто для збору коштів для ЗСУ. Втім, прокуратура жодного руху коштів на донати не виявила.

Домбровський навчався у Тернополі. На суді виправдовувався, що начебто нічого поганого не робив. Однак, суд йому не повірив і також помістив в ізолятор.

Фігуранти справи. Фото - kv.npu.gov.ua

Що з іншими героями вечірок у Києві?

Раніше повідомлялось, що загалом у справі спочатку фігурувало вісім молодиків. Після скандалу поліція одразу затримала двох організаторів "п'яних вечірок". Ще шістьом молодикам із Івано-Франківська мали б вручити повістки до військкомату.

За інформацією "Телеграфу", повістку зокрема отримав ексфутболіст тернопільський "Ниви" Магомед Мамешев. Раніше він заявляв, що не був учасником цієї "блогерської групи", а просто став свідком обшуків у знайомого.

Інші чотири молодики також отримали повістки. Проте інформація, як далі складається їхнє життя, поки відсутня. Так, в Територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки в Івано-Франківську та у Києві "Телеграфу" інформацію про хлопців не надали.

Як повідомлялося, навіть після того, як цією справою зайнялася поліція, один з організаторів "п’яних вечірок" заявляв, що він нібито не робив нічого протизаконного, а розголос скандалу нібито тільки допоміг йому стати популярнішим.

Нагадаємо, що скандал із київськими вечірками розгорівся в кінці січня цього року після розголосу в мережі. Стверджувалося, що група молодих хлопців, які називали себе "криптани з Франіка", влаштовували непристойні вечірки, де нібито накачували дівчат алкоголем і транквілізатором "Ксанакс", а потім "показують світові повій". Кадри насильства молоді люди поширювали у соцмережах та закритих Telegram-каналах.