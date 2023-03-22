Скандал вокруг "пьяных вечеринок" в Киеве: что происходит с фигурантами громкой истории

"Телеграф" выяснял обстоятельства резонансного кейса, шокировавшего всю страну

История вокруг "пьяных вечеринок" с изнасилованием девушек в Киеве продолжается и обрастает новыми обстоятельствами. Так, 22 марта стало известно, что сотрудники Национальной полиции Киевской области объявили о подозрении третьему фигуранту резонансного кейса, который шокировал всю Украину. "Телеграф" выяснял новые обстоятельства этой скандальной истории и что сейчас происходит с ее фигурантами.

Следствие еще продолжается

Напомним, компания молодых людей из Ивано-Франковска приглашала на вечеринки девушек, доводила их до состояния беспомощности (по версии следствия, в спиртное злоумышленники подмешивали транквилизатор), после чего заставляла их выполнять аморальные действия сексуального характера. Все это фиксировалось на видео, после чего такой пикантный контент распространялся в соцсетях.

В пресс-службе Нацполиции Киевщины сообщают, что третьему фигуранту дела о пьяных вечеринках грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до семи лет.

По данным правоохранителей, следствие установило, что этот 21-летний блогер, которому объявили о подозрении, был соучастником сексуального насилия и совершения видеофиксации преступных действий.

По словам главы облполиции, генерала МВД Андрея Небитова, сейчас два организатора бесчинств задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Обоим этим молодчикам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Следственные действия. Фото — kv.npu.gov.ua

Следователи Киевщины обратились в суд с ходатайством об избрании последним меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. В настоящее время правоохранители устанавливают других потерпевших от преступной деятельности фигурантов, отмечают в Нацполе.

Вещественные доказательства. Фото — kv.npu.gov.ua

Фото — kv.npu.gov.ua

Как уточнили "Телеграфу" в пресс-службе Национальной полиции Киевщины, сейчас по делу в качестве подозреваемых действительно фигурируют три молодых человека. Им инкриминируют статьи 153 и 301 Уголовного кодекса Украины. Одному лицу объявлено подозрение по статье 153 (совершение сексуального насилия); еще одному объявлено подозрение об изготовлении и распространении порнографической продукции (статья 301); а еще одному фигуранту правоохранители объявили подозрение по двум этим статьям.

В начале февраля после обысков и задержания на время следствия суд распорядился поместить двух фигурантов в ИВС.

По данным "Суспильного", речь идет о 19-летнем блогере Андрее Ярине и его друге Ярославе Домбровском (тоже блогер, и по версии следствия — якобы соорганизатор оргий). Они будут оставаться под стражей по меньшей мере до 1 апреля 2023 года.

Андрей Ярина. Фото — suspilne.media

Ярослав Домбровский

Ярина — из Хмельницкой области. На суде утверждал, что официально не трудоустроен нигде. Подозреваемый также отвергал обвинения в изнасиловании и цинично пытался переложить свою вину на девушек.

Скриншот из соцсетей

Скриншот из соцсетей

Кроме того, Ярина говорил, что проводил онлайн-трансляции своих вечеринок вроде бы для сбора средств для ВСУ. Впрочем, прокуратура никакого движения средств на донаты не обнаружила.

Домбровский учился в Тернополе. На суде оправдывался, что якобы ничего плохого не делал. Однако суд ему не поверил и тоже поместил в изолятор.

Фигуранты дела. Фото — kv.npu.gov.ua

Что с другими "героями" вечеринок в Киеве?

Ранее сообщалось, что всего по делу первоначально фигурировало восемь молодых людей. После скандала полиция сразу задержала двух организаторов "пьяных вечеринок". Еще шестерым молодчикам из Ивано-Франковска должны были вручить повестки в военкомат.

По информации "Телеграфа", повестку в частности получил экс-футболист тернопольский "Нивы" Магомед Мамешев. Ранее он заявлял, что не являлся участником этой "блогерской группы", а просто стал свидетелем обысков у знакомого.

Остальные четыре фигуранта также получили повестки. Однако информация, как дальше складывается их жизнь, пока отсутствует. Так, в Территориальных центрах комплектации и социальной поддержки в Ивано-Франковске и Киеве "Телеграфу" информацию о них не предоставили.

Как сообщалось, даже после того, как этим делом занялась полиция, один из организаторов "пьяных вечеринок" заявлял, что он якобы не делал ничего противозаконного, а огласка скандала якобы только помогла ему стать популярнее.

Напомним, что скандал с киевскими вечеринками разгорелся в конце января этого года после огласки в сети. Утверждалось, что группа молодых парней, называвших себя "криптаны из Франика", устраивали непристойные вечеринки, где якобы накачивали девушек алкоголем и транквилизатором "Ксанакс", а затем "показывают миру проституток". Кадры насилия молодые люди распространяли в соцсетях и закрытых Telegram-каналах.