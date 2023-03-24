Втроем изнасиловали 14-летнюю школьницу: решение суда над подростками на Закарпатье разозлило сеть

Подростки свою вину признали

Суд поставил точку в резонансном преступлении на Закарпатье, когда несколько подростков изнасиловали свою односельчанку. Приговор ненашутку возмутил наших граждан.

Все дело в том, что за групповое изнасилование несовершеннолетней подросткам присудили условный срок с испытательным сроком в два года, а родителей правонарушителей обязали выплатить потерпевшей по 60 тыс. грн морального ущерба.

Напомним, что в одном из сел Закарпатья трое несовершеннолетних (двум по 15 лет и одному -14) в конце августа 2021 года затащили свою 14-летнюю подругу в подвал, где избили, а затем по очереди изнасиловали. Происходящее подростки снимали на телефон, а видео потом опубликовали в сети.

Во время судебного заседания все трое подростков свою вину признали, раскаялись и говорили, что частично компенсировали потерпевшей моральный ущерб. Мамы подозреваемых в свою очередь отмечали, что их дети воспитываются в хороших условиях, обеспечены всем необходимым для жизни и обучения, но объяснить их поведение не смогли. Классные руководители подростков и представитель службы по делам детей положительно характеризовали ребят, говорили, что жалоб на их поведение не было и считали, что достаточным для подростков будет наказание, которое не предусматривает заключение.

Потерпевшая в суде рассказала, что дружила до этого со своими обидчиками и пошла в подвал добровольно, не зная, что они планируют делать. О случившемся она никому не рассказывала, потому что ей было стыдно и страшно. Одноклассницы девушки в суде утверждали, что школьница призналась им о случившемся только после того, как вся школа увидела видео. После происшествия девушка, по словам подруг, стала мрачной и замкнутой, это было травматично для нее. Полицию уже после огласки в деревне вызвала бабушка потерпевшей девушки.

Заслушав позиции всех сторон суд признал подростков виновными по статье групповое изнасилование и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, однако освободил от наказания, назначив всем трем фигурантам испытательный срок в два года.

Девушка просила компенсировать ей моральный ущерб в сумме 390 тыс. грн., однако суд обязал каждого из ребят выплатить потерпевшей по 60 тыс. грн. Кроме того, подростки должны возместить по 25,6 тыс. грн. за проведение экспертиз.

В сети возмутились приговором для преступников, который, по мнению многих является слишком мягким наказанием за содеянное.

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