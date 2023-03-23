Двом українським бійцям "суд" окупантів на Донбасі дав величезні терміни

Терористи нібито знайшли докази, що до злочину причетні саме двоє українських солдатів

Бойовики "ДНР" засудили українських воїнів Андрія Найдена та Данила Коленова на 25 років позбавлення волі слідом за відомим правозахисником. Їх звинувачують у нібито "жорстокій розправі" над жителями Маріуполя.

Про це повідомили у Слідчому комітеті Росії 23 березня. Відбувати покарання українці будуть у колонії суворого режиму.

У вироку "суду" сказано, що було зібрано достатньо доказів, які нібито підтверджують їхню провину. Андрій Найден та Данило Коленов звинувачуються "у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів, а також у вбивстві двох осіб, скоєному групою осіб". Захисники України на початку повномасштабного вторгнення перебували у Маріуполі, а згодом на заводі "Азовсталь" з іншими військовими, де пробули до 18 травня 2022 року.

За даними бойовиків "ДНР", 5 березня українські воїни заступили на бойове чергування на цокольному поверсі одного з будинків у Маріуполі. Прибувши на позицію, вони нібито побачили двох "цивільних чоловіків" та розстріляли їх. Найден зробив не менше 15 пострілів, а Коленов — не менше 10 пострілів, через що ті загинули.

"Під час попереднього розслідування проведено огляди місця події, комплекс експертиз та інші слідчі дії, що викривають двох фігурантів. Вироком суду Найдену та Коленову призначено по 25 років позбавлення волі кожному з відбуванням у виправній колонії суворого режиму", — сказано в заяві СК росії.

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