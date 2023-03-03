У Білорусі режим лукашенка посадив нобелівського лауреата: скільки років йому дали

Вироки також ухвалили іншим керівникам білоруського правозахисного центру "Весна"

Режим самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка продовжує розправи над неугодними для нього громадянами. Цього разу в немилість потрапив Нобелівський лауреат Олесь Біляцький.

Про це повідомляє DW.

Як стало відомо, 3 березня лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького було засуджено судом у Мінську до позбавлення волі на строк 10 років. Керівника правозахисного центру "Весна" визнано винним у "контрабанді" та "неодноразовому порушенні порядку організації або проведення масових заходів".

Окрім Біляцького, вироки також ухвалили іншим керівникам білоруського правозахисного центру "Весна" — Валентину Стефановичу, Володимиру Лабковичу та Дмитру Соловйову. Вони одержали від семи до дев’яти років колонії. Дмитра Соловйова судили заочно, оскільки він перебуває за межами Білорусі.

Нагадаємо, що Олесь Біляцький, Валентин Стефанович та Володимир Лабкович були затримані у липні 2021 року. Процес у справі правозахисника викликав широкий резонанс у світовій спільноті. Напередодні 21 міжнародна правозахисна організація, включаючи Human Rights Watch, закликала негайно і без будь-яких умов звільнити підсудних, а разом з ними — усіх інших правозахисників Білорусі, які зазнали довільного затримання та ув’язнення.

"Позиція прокуратури у справі чотирьох наших друзів і соратників — це втілення беззаконня білоруської влади. Тюремні терміни і штрафи, драконівські навіть за мірками білоруської юстиції, що глибоко скомпрометувала себе, — це болісне випробування для підсудних і їхніх сімей", — заявив тоді членування правління. Павло Сапелко.

До цього, у розмові з DW, коментуючи ситуацію із кримінальним переслідуванням учасників акцій протесту в Білорусі, Бєляцький заявив, що рівень репресій зашкалює.

"Масштаб репресій у країні надзвичайно високий, такого не було з часів Сталіна. Це навіть не можна ні з чим порівняти", — передає видання слова Беляцького.

9 лютого держобвинувач запросив для Біляцького 12 років позбавлення волі, для Стефановича – 11 років, для Лабковича – 9 та для Соловйова – 10 років. Крім того, з обвинувачених також вимагали стягнути штрафи сумою 185 тисяч білоруських рублів (68 тисяч євро).

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