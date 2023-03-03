В Беларуси режим лукашенко посадил нобелевского лауреата: сколько лет ему дали

Приговоры также вынесли другим руководителям белорусского правозащитного центра "Весна"

Режим самопровозглашенного президента Беларуси александра лукашенко продолжает расправы над неугодными для него гражданами. В этот раз в немилость попал Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.

Об этом сообщает DW.

Как стало известно, 3 марта лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий был приговорен судом в Минске к лишению свободы на срок 10 лет. Руководитель правозащитного центра "Весна" признан виновным в "контрабанде" и "неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Кроме Беляцкого, приговоры также вынесли другим руководителям белорусского правозащитного центра "Весна" — Валентину Стефановичу, Владимиру Лабковичу и Дмитрию Соловьеву. Они получили от семи до девяти лет колонии. Дмитрия Соловьева судили заочно, поскольку он находится за пределами Беларуси.

Напомним, что Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович были задержаны в июле 2021 года. Процесс по делу правозащитника вызвал широкий резонанс в мировом сообществе. Накануне 21 международная правозащитная организация, включая Human Rights Watch, призвала незамедлительно и без всяких условий освободить подсудимых, а вместе с ними — всех других правозащитников Беларуси, подвергнутых произвольному задержанию и заключению.

"Позиция прокуратуры по делу четверых наших друзей и соратников — это воплощение беззакония белорусской власти. Тюремные сроки и штрафы, драконовские даже по меркам глубоко скомпрометировавшей себя белорусской юстиции, — это мучительное испытание для подсудимых и их семей", — заявил тогда член правления "Весны" Павел Сапелко.

До этого, в беседе с DW, комментируя ситуацию с уголовным преследованием участников акций протеста в Беларуси, Беляцкий заявил, что уровень репрессий зашкаливает.

"Масштаб репрессий в стране — необычайно высок, такого не было со времен Сталина. Это даже нельзя ни с чем сравнить", — передает издание слова Беляцкого.

9 февраля гособвинитель запросил для Беляцкого 12 лет лишения свободы, для Стефановича — 11 лет, для Лабковича — 9 и для Соловьева — 10 лет. Кроме того, с обвиняемых также требовали взыскать штрафы суммой по 185 тысяч белорусских рублей (68 тысяч евро).

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