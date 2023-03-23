Двум украинским бойцам "суд" оккупантов на Донбассе дал огромные сроки

Террористы якобы нашли доказательства того, что к преступлению причастны именно двое украинских солдат

Боевики "ДНР" осудили украинских воинов Андрея Найдена и Данила Коленова на 25 лет лишения свободы следом за известным правозащитником. Их обвиняют в якобы "жестокой расправе" над жителями Мариуполя.

Об этом сообщили в Следственном комитете россии 23 марта. Отбывать наказание украинцы будут в колонии строгого режима.

В приговоре "суда" сказано, что было собрано достаточно доказательств, которые якобы подтверждают их вину. Андрей Найден и Данил Коленов обвиняются "в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве двух лиц, совершенном группой лиц". Защитники Украины в начале полномасштабного вторжения находились в Мариуполе, а позже на заводе "Азовсталь" с другими военными, где пробыли до 18 мая 2022 года.

По данным боевиков "ДНР", 5 марта украинские воины заступили на боевое дежурство на цокольном этаже одного из домов в Мариуполе. Прибыв на позицию, они якобы увидели двух "гражданских мужчин" и расстреляли их. Найден произвел не менее 15 выстрелов, а Коленов — не менее 10 выстрелов, из-за чего те погибли.

"В ходе предварительного расследования проведены осмотры места происшествия, комплекс экспертиз и другие следственные действия, изобличающие двух фигурантов. Приговором суда Найдену и Коленову назначено по 25 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сказано в заявлении СК россии.

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