Предателя Украины сдал российский бизнесмен, которому он обещал услугу за миллионную взятку

Пока в москве в тяжелом состоянии после "переутомления на работе" лежит в больнице херсонский предатель Владимир Сальдо, другой любитель "русского мира" получил не врачебный уход, а судебный приговор и реальный срок. Речь идет о бывшем "министре" доходов и сборов "ДНР", основателе донецкой кабельной сети DonSatTV, а впоследствии "генерал-майоре" боевиков Александре Тимофееве по прозвищу Ташкент.

Как пишет "Коммерсант", он был осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Тимофеев получил три с половиной года колонии общего режима. Прокуратура требовала для него четырехлетнего заключения, но суд сократил срок на полгода за то, что Ташкент воевал за россиян на стороне "ДНР" и имеет "звезду героя" этого непризнанного квазигосударственного образования.

Тимофеев, а также бывший советник беглеца и экс-главы украинского правительства Николая Азарова Игорь Сосновский (все — предатели Украины) обещали помочь с прекращением уголовного преследования бывшему главы российского железнодорожного оператора "Рейлтрансхолдинг" (РТХ) Сергея Шпака. Бизнесмена подозревали в участии в хищении 1,8 млрд. рублей. Помочь ему Тимофеев и Сосновский обещали за вознаграждение в сумме 5 млн долларов.

Но "решал" бросил их "клиент" Шпак. Он заподозрил, что его хотят обмануть, и сам обратился в ФСБ. Сосновский при этом предал своего подельника и здесь – он пошел на сделку со следствием и рассказал о намерениях Тимофеева, за что выторговал условный срок.

По российским законам, вскоре Ташкент получит право на условно-досрочное увольнение. Ранее он уже просил отпустить его для участия в войне против Украины.

Как сообщал "Телеграф", в Херсонской области местные партизаны ликвидировали предателя Виталия Гуру, который пошел на коллаборацию с россиянами и занял должность "замглавы" оккупационной администрации Новой Каховки.