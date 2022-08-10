Відомого бойовика "ДНР" засудили в росії: за зраду України скоротили термін

Зрадника України здав російський бізнесмен, якому він обіцяв послугу за мільйонний хабар

Поки в москві у важкому стані після "перевтоми на роботі" лежить у лікарні херсонський зрадник Володимир Сальдо, інший любитель "русского міра" отримав не догляд лікарів, а судовий вирок і реальний строк. Йдеться про колишнього "міністра" доходів та зборів "ДНР", засновника донецької кабельної мережі DonSatTV, а згодом "генерал-майора" бойовиків Олександра Тимофєєва на прізвисько Ташкент.

Як пише "Комерсант", його було засуджено за замах на шахрайство у особливо великому розмірі. Тимофєєв отримав три з половиною роки колонії загального режиму. Прокуратура вимагала для нього чотирирічного ув’язнення, але суд скоротив строк на півроку за те, що Ташкент воював за росіян на боці "ДНР" і має "зірку героя" цього невизнаного квазідержавного утворення.

Тимофєєв, а також колишній радник втікача і екс-очільника українського уряду миколи азарова Ігор Сосновський (всі – зрадники України) обіцяли допомогти з припиненням кримінального переслідування колишнього глави російського залізничного оператора "Рейлтрансхолдинг" (РТХ) Сергія Шпака. Бізнесмена підозрювали в участі в розкраданні 1,8 млрд рублів. Допомогти йому Тимофєєв і Сосновський обіцяли за винагороду в сумі 5 млн доларів.

Але "рішал" кинув їхній "клієнт" Шпак. Він запідозрив, що його хочуть обманути, і сам звернувся до ФСБ. Сосновський при цьому зрадив свого подільника і тут – він пішов на угоду зі слідством і розповів про наміри Тимофєєва, за що виторгував собі умовний термін.

За російськими законами, незабаром Ташкент отримає право на умовно-дострокове звільнення. Раніше він уже просив відпустити його для участі у війні проти України.

Як повідомляв "Телеграф", на Херсонщині місцеві партизани ліквідували зрадника Віталія Гуру, який пішов на колаборацію з росіянами і зайняв посаду "заступника голови" окупаційної адміністрації Нової Каховки.